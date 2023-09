Temps de lecture estimé : 2 minutes

Parlons sport, pensons business. Après les tours préliminaires de la Ligue des champions, la France perd une place au coefficient UEFA.

La France vient de perdre sa cinquième place au classement du coefficient UEFA au profit des Pays-Bas. Un électrochoc qui souligne le faible niveau de nos clubs sur la scène européenne. En filigrane, ce sont des opportunités financières qui s’envolent pour nos pensionnaires de Ligue 1.

La cinquième place de l’UEFA, beaucoup de championnats en rêvent. Devant, les quatre mastodontes que sont l’Angleterre, l’Espagne, l’Allemagne et l’Italie semblent indéboulonnables. Alors, il ne reste qu’un trou de souris aux autres ligues pour aller grappiller le maximum de places européennes. La cinquième marche du classement assure six billets pour les compétitions européennes, dont trois pour la Ligue des champions. Ce Graal s’obtient si les clubs d’un pays ont eu un parcours glorieux dans les compétitions européennes les saisons précédentes.

Des places européennes vitales pour les clubs de Ligue 1

Pour la saison à venir, le Paris Saint-Germain et le RC Lens représenteront la France en Ligue des champions. Selon L’Équipe, chaque club reçoit une première prime de participation à hauteur de 15,64 millions d’euros. À cela, il est ajouté une part appelée « market pool », qui varie en fonction du nombre de qualifiés par pays et des droits télé. Elle devrait toutefois porter le montant total pour les clubs de Ligue 1 aux environs de 30 millions d’euros chacun. Le reste des primes dépend ensuite du parcours et peut atteindre plusieurs dizaines de millions d’euros supplémentaires.

En ce qui concerne la billetterie, les matchs de Ligue des champions continuent de rameuter les foules. Pour le RC Lens, qui fait son retour tonitruant dans l’élite européenne ce mercredi, les trois matchs de phase de poules à domicile sont déjà complets. Une manne financière non négligeable pour nos pensionnaires de Ligue 1, dont l’affluence commence doucement à revenir.

Enfin, pour la Ligue Europa, la petite sœur de la Ligue des champions, selon RMC Sport chaque club qualifié pour la phase de poules perçoit 3,6 millions d’euros. Les sommes montent ensuite crescendo jusqu’à atteindre une trentaine de millions d’euros pour le vainqueur final.

Se battre pour récupérer la cinquième place

Il apparaît alors assez clairement que la France doit retrouver le top 5 européen. Aujourd’hui, l’écart qui sépare la Ligue 1 du championnat batave demeure dans un mouchoir de poche. L’enjeu est alors de repasser devant l’Eredivisie avant la fin de la saison 2023–2024.

Avec la nouvelle formule de la Ligue des champions à 36 équipes, la France s’assurerait sur le moyen terme trois qualifiés directs pour la plus prestigieuse des compétitions ainsi qu’un quatrième club en ballotage. Au total, avec l’Europa League, c’est bien sept clubs français qui pourraient bénéficier d’une scène européenne. De quoi ravir les fans des clubs habitués au ventre mou du classement !

Les prolongations

BWT Alpine F1 Team a trouvé un accord avec Xbox ! • L’écurie de Pierre Gasly et d’Esteban Ocon s’associe avec le constructeur des consoles de jeux Xbox dans le cadre d’un contrat pluriannuel. À partir du GP du Japon, les monoplaces françaises seront griffées des logos Xbox et Xbox PC Game Pass. « Xbox et Alpine partagent des valeurs communes en matière de diversité, d’équité et d’inclusion, et nous sommes impatients d’apporter toujours plus de joie, d’esprit communautaire et de course à davantage de personnes dans le monde grâce à ce partenariat passionnant », se félicitait Jerret West, le vice-président gaming marketing Xbox dans le communiqué.