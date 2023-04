Temps de lecture estimé : 2 minutes

Parlons sport, pensons business. Gagner de l’argent en investissant sur des athlètes. Certains en ont rêvé, Royaltiz et Trendex l’ont fait !

Certaines plates-formes tech se lancent dans la spéculation sur des performances sportives… Un concept qui plaît et qui ramène du beau monde ! Royaltiz et Trendex proposent de sponsoriser les athlètes de son choix à des fins de profits financiers.

Imaginez remplacer vos actions Dow Jones par des actions Aurélien Tchouaméni. C’est désormais possible ! Ces nouvelles start-up tech spéculatives fonctionnent comme de vrais marchés financiers. Et en y réfléchissant, ce n’est pas si absurde. Les athlètes présentent les mêmes caractéristiques que de grandes entreprises introduites en Bourse.

Leurs cotations varient en fonction des contrats signés et donc intrinsèquement de leur salaire. L’influence sur les réseaux sociaux entre aussi en compte. Bref, comme en Bourse, un sportif performant et bankable devient ainsi profitable pour celui qui a misé.

Royaltiz, miser sur les petits pour gagner gros

La plate-forme Royaltiz se targue d’accompagner plus de 100 000 utilisateurs dans leurs spéculations sportives. Tous ces actionnaires 2.0 ont la possibilité de miser sur 160 athlètes de cinq disciplines différentes (football, tennis, sport mécanique, lutte, rugby et autre).

L’intérêt pour la start-up réside dans son modèle, qui aide les jeunes sportifs à se faire un nom. Parfois, le manque de sponsors ou de moyens peut freiner la carrière d’un athlète. C’est surtout le cas dans les sports mécaniques. Royaltiz tente justement de résoudre ce problème.

Encore une fois, le parallèle avec la Bourse se dessine. L’introduction sur le marché financier pour une entreprise permet très souvent de soulever des fonds inestimables et d’ainsi changer de dimension. Il en va de même pour les athlètes !

Cyril Hanouna et Ciryl Gane devraient bientôt rejoindre la plate-forme. Leur venue en tant qu’actionnaire et en tant qu’athlète-influenceur va mettre un coup de projecteur ultra-bénéfique sur le projet Royaltiz. Exemple, l’animateur et joueur de padel assez bien classé, a même annoncé qu’il ouvrirait un fonds de 500 000 euros pour aider les jeunes espoirs de la plate-forme.

Trendex, rentabiliser sa passion

Pour les fanas de stats, ceux qui suivent les plus petites compétitions pour dénicher avant tout le monde les prochaines pépites, Trendex est fait pour vous. La plate-forme travaille avec 150 talents : sportifs, artistes ou influenceurs. Parmi eux, de grands noms comme Renato Sanches ou prochainement Rudy Gobert et Karim Benzema. Mais il est aussi possible d’investir sur de futurs prospects NBA et sur des jeunes joueurs de foot très prometteurs.

« Avec Trendex, les fans peuvent ainsi faire de leur connaissance du jeu et de leur passion une véritable source de revenus », peut-on lire sur le site Internet de la start-up. Voilà le leitmotiv de l’application. Andrea Bonapersona, cofondateur et CEO de Trendex exprimait d’ailleurs à ce sujet que les investisseurs suivaient encore plus assidûment l’actualité autour de leurs « actifs ». Un bénéfice total donc, autant pour les ligues sportives qui voient cette nouvelle tendance ranimer les passions, que pour les investisseurs qui peuvent maintenant rentabiliser leurs connaissances pointues.

Trendex ou Royaltiz, cette nouvelle manière d’investir réinvente les relations entre la fanbase et l’athlète comme les paris sportifs avaient, avant eux, transformé la manière de regarder un match. Mais en permettant aux particuliers d’investir sur sa carrière, le sportif subit une pression supplémentaire. À l’avenir, et pour qu’il perdure, le modèle devra faire l’objet d’un meilleur encadrement.

