Combien de fois cette question au caractère affirmatif, voire enthousiaste, a signé le départ d’un rêve que j’ai partagé avec mon interlocuteur. « Et on va où ? » Si la destination fait rêver la personne avec laquelle vous échangez, alors c’est l’excitation, de quoi rêver ensemble ce que vont être les jours promis. Et puis vient le temps du séjour durant lequel, normalement, la fabrique à souvenirs continue à battre son plein. Enfin, c’est l’heure du retour, l’ultime destination, qui marque un point final à cette aventure.

Quand je partage une idée d’un nouveau projet avec mes équipes, de futurs collaborateurs, de potentiels associés, il arrive parfois que la perspective d’une nouvelle aventure excite tout autant que cette fameuse question : « On part en voyage ? » Et là, se met en route la machine à entreprendre. Les mêmes questions se posent : où va-t-on, quand, comment, avec qui, etc. le projet voit enfin le jour. La question de le faire vivre arrive ensuite. C’est un peu comme faire un enfant, le plus dur n’est pas de le concevoir mais de le faire vivre car, normalement, le concevoir se fait plutôt dans le plaisir… Quand tout va bien, les choses trouvent leur place et le système construit vit. C’est alors que naît souvent en moi cette impression d’être arrivé quelque part : l’ultime destination du projet, la fin d’un rêve qui laisse place à de nouveaux.

Voyez-vous Cher Lecteur·rice, si donner vie à un rêve est une raison d’être lorsque j’entreprends quelque chose de nouveau, c’est, je crois, l’excitation de faire ensemble, l’aventure humaine, qui motive mon désir de faire, le stimulant de l’énergie qui alimente mais pas seulement.

Au risque de paraître un rien provoquant, permettez-moi d’affirmer que le voyage vaut bien souvent mieux que la destination. Alors, bon vent !