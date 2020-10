Le dictionnaire dont je dispose dans mon smartphone définit la compétence comme « une connaissance approfondie, reconnue, qui confère le droit de juger ou de décider en certaines matières », alors lorsque je me suis lancé dans l’entreprenariat j’étais compétent en très peu de choses. La comptabilité, le marketing, le droit social, le droit des sociétés, etc., je n’en connaissais strictement rien. Je décidai donc d’apprendre, comme beaucoup d’entre nous lorsqu’on débute, persuadé que ce que je saurai faire, ce serait ça en moins à payer à autrui, donc ça de plus dans ma poche !

« Didier, fais ce pourquoi tu es bon et laisse aux autres le soin de faire ce que tu n’aimes pas faire et ce que tu ne sais pas faire. Là alors, tu commenceras à gagner ta vie ! » Mon cher Lionel, ton conseil fut détonnant. En tant que personne handicapée depuis mon plus jeune âge, je mettais en œuvre toutes mes ressources pour pouvoir faire ce que j’avais envie de faire. Pourquoi ne pas continuer ainsi dans mon entreprise ! Je me mis donc à changer de mode de fonctionnement et à regarder dans mon réseau qui pouvait faire ceci et qui pouvait faire cela. Je me suis mis à recruter davantage de personnes, à les encadrer, les accompagner. Je m’appuyais sur leurs compétences et constituais ainsi autour de moi un système efficace. J’étais donc capable de mobiliser mes connaissances, d’apprendre et d’acquérir des compétences reconnues par autrui, mais aussi de mettre en action celle des autres, j’étais en mesure de pouvoir faire vivre aussi les capacités de ceux qui m’entouraient et ensemble nous écrivions nos rêves.

La bonne nouvelle, cher lecteur·trice, c’est que pour donner vie à vos rêves, nul besoin d’être compétent·e, il faut simplement mobiliser toutes ses ressources pour agir.

Pour un serial rêveur, l’important c’est d’être capable, capable d’agir.