En ce début de 2021, nous ouvrons une nouvelle page, après une année 2020 particulièrement difficile qui a fortement impacté l’activité des entreprises françaises. C’est d’abord l’occasion pour moi de vous rendre hommage, vous acteurs économiques français·es qui avez fait preuve d’une résilience extraordinaire lors de cette année 2020. Et je m’adresse en particulier à toutes les entreprises, aux commerçants, à tous ces entrepreneurs qui se sont battus et se sont mobilisés pour maintenir l’activité et la production partout où cela était possible dans un contexte inédit.

De notre côté, les équipes du Médiateur des entreprises se sont mobilisées comme jamais pour vous permettre de trouver une solution à tous les différends ou pour vous informer au mieux. Nous nous sommes battus pour que chacune des milliers de médiations que nous avons gérées trouve une issue positive.

2021 sera pleine de défis mais aussi pleine d’espoir dans un contexte économique de relance. La résilience et la combativité sont donc les maîtres mots de l’état d’esprit qui doit prévaloir une nouvelle fois cette année. Mais tout cela ne fonctionnera que si nous sommes toutes et tous solidaires !

Être solidaire c’est quoi ?

Tout d’abord, être solidaire c’est aider les autres à surmonter une difficulté. Ce qui veut dire payer plus tôt ses fournisseurs, ne pas imposer de pénalités, rééchelonner des factures… Être solidaire c’est aussi se serrer les coudes. Cela passe par le dialogue et l’écoute pour mieux se comprendre et trouver ensemble des solutions. Enfin, être solidaire c’est donner l’exemple en mettant en place des mesures pour soutenir ses partenaires. Donner de son temps et partager autour de soi les impacts « positifs » de cet état d’esprit solidaire.

Cette solidarité, ou plutôt ces solidarités que j’appelle de mes vœux, doivent être le point de départ d’une réelle prise de conscience. C’est pourquoi nous avons lancé, en partenariat avec l’Observatoire Com Media, le Conseil national des achats, Pacte PME et l’AFDCC (Association des credit managers), un mouvement des Solidarités économiques. De nombreux organismes nous ont déjà rejoints pour partager leurs pratiques solidaires ou donner leur avis sur la solidarité économique.

Vous êtes chef·fes d’entreprise, acteurs publics, petites ou grandes structures ou vous vous engagez individuellement, rejoignez-nous dans ce mouvement avec le hashtag #SolidariteEconomique pour partager votre vision de la solidarité économique, les pratiques que vous mettez en place ou que vous constatez autour de vous. Et faisons en sorte que des idées et des paroles deviennent des actes !