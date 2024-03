Temps de lecture estimé : 1 minute

Techinnov, l’événement business & innovation porté par la CCI Essonne et la CCI Paris Ile- de-France, revient le 26 mars 2024 au Parc Floral de Paris. Au programme de cette 18e édition : 2000 décideurs, 700 entreprises innovantes et plus de 6 500 rendez-vous business qualifiés autour des dernières tendances de la SporTech, la HealthTech, la FoodTech, les énergies vertes et la transformation numérique.

Cette année, avec pour fil rouge le plan d’investissement « France 2030 », l’objectif du salon reste pour l’essentiel le même : accélérer le déploiement de l’innovation en France en facilitant les rencontres entre startups , P M E , grands comptes, centres de recherche et investisseurs. Un enjeu crucial illustré par les résultats du baromètre EY sur la performance

économique des startups publié en septembre 2023. Si les grands groupes représentent 60% du chiffre d’affaires des startups, bon nombre d’entre elles (6 sur 10) indiquent éprouver des difficultés à entrer en contact avec eux.

Nous avons décidé de nous engager dans ce sens avec une détermination réaffirmée. Cette édition de Techinnov constituera plus particulièrement un tremplin pour les entre- prises innovantes spécia- lisées dans la Sportech, en résonance avec l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. Une mise en avant inédite mais indispensable si l’on con- sidère que la moitié des startups françaises dans ce secteur n’ont encore jamais levé de fonds. L’évènement leur permettra de rencontrer des financeurs et donnera de la visibilité à toute la filière qui mérite d’être pleinement engagée dans la compétition !

Relocaliser, structurer, innover pour produire autrement et mieux, voilà l’horizon qu’il faut se donner. Mais pour l’atteindre, un programme d’investissement tel que France 2030, aussi ambitieux soit-il, ne suffit pas. Il est impératif de créer des rapprochements féconds. Entremêler les idées et les technologies c’est élargir le champ des possibles, susciter l’intérêt et stimuler les projets innovants. Cette fertilisation croisée entre les acteurs et les filières technologiques s’avère stratégique à la fois pour notre compétitivité mais aussi pour notre souveraineté industrielle.