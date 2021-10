Après la crise sanitaire, de nombreuses entreprises doivent remobiliser leurs équipes pour profiter de la relance économique. Mais comment impliquer l’ensemble des salariés dans un projet commun et les motiver ?

La mise en place d’un accord d’intéressement pourrait devenir une solution ! Un tel accord a le mérite de fédérer les salarié·es et de les embarquer vers des objectifs communs de réussite. Ces objectifs, définis par le chef d’entreprise en concertation avec les salarié·es, seront financiers (en fonction du bénéfice, de la croissance du chiffre d’affaires, etc.) ou extrafinanciers (augmentation de la qualité, satisfaction client…).

En fonction de leurs résultats, les salariés sont récompensés par une prime variable.

Le grand atout de ce dispositif, c’est qu’il bénéficie de cotisations sociales réduites, voire nulles (en deçà de 250 salarié·es) pour l’entreprise. Pour les salarié·es, s’ils investissent ces primes dans un Plan d’épargne entreprise ou un Plan d’épargne retraite, elles sont totalement exonérées d’impôt sur le revenu.

L’intéressement est donc un accord gagnant-gagnant qui fait converger l’intérêt de l’entreprise et celui des salarié·es dans une logique de partage de la valeur. Les collaborateurs, mieux impliqués et valorisés, sont donc plus efficaces, et par conséquent productifs, puisqu’ils et elles veulent rendre leur entreprise plus performante !

Jean-Christophe Benzo, directeur général de Groupama Épargne salariale