Cette marque distinctive est fondée sur le respect de la fabrication maison qui est notre raison d’être, notre fierté et notre avenir.

La Confédération a mis en œuvre cette charte de qualité dans un seul but : qu’elle devienne le code de référence de la profession. Ce qui différencie un artisan « Boulanger de France », c’est le respect des exigences de la marque, c’est un artisan fier de fabriquer ses pains, sa viennoiserie, ses pâtisseries, sa restauration boulangère et qui sait le dire à ses clients.

Le message est simple : cette charte de qualité doit être considérée comme un appel ou un rappel à la dimension qualitative qu’implique le travail artisanal.

Ces dernières années ont vu apparaître et se développer une concurrence de plus en plus importante de la part de l’industrie et des chaînes de distribution. Une conséquence : les consommateurs ont de plus en plus de mal à s’y retrouver. Cette charte offre l’opportunité et la possibilité de se démarquer.

Le « fait maison », c’est notre identité, notre signature. C’est aussi la solution pour assurer la survie de notre métier et de nos savoir-faire.

La mise en valeur de la charte vient d’être renforcée par une importante campagne de publicité : cinq semaines de publicité dédiées à la marque sur RTL, France 2 et le Replay My TF1.

Une belle visibilité à une époque, marquée par la crise sanitaire, où les consommateurs sont à la recherche de qualité et de produits sains. Il est essentiel de communiquer sur notre cœur de métier.

Par Dominique Anract,

Président de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française