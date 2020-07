Séchons nos larmes… et bossons !

Voyons ce que nous pouvons faire, car nous pouvons faire plus et mieux, chacun à son niveau, à l’échelle de sa boîte : mais est-ce réellement ce que nous voulons ?

Alors que la France est entrée en récession ces dernières semaines, de très nombreux.ses salarié.es ont fait part de leur envie de maintenir avant tout un confort de vie : ponts, RTT, dates de vacances… Travailler plus pour gagner plus ne semble pas encore séduire.

Pourtant, par des actions concrètes, une relance économique est envisageable, mais il faut volonté et énergie.

Changeons notre manière de vendre : le premier levier est de booster la formation commerciale. Il faut redonner un nouveau souffle à ce métier dénigré dans l’hexagone. Les cours de vente sont quasi inexistants au sein des formations les plus prestigieuses dès lors que la vente est associée aux études courtes. On voit des start-up françaises très innovantes qui sont obligées d’apprendre les techniques de vente et de communication à l’étranger.

Parallèlement, révolutionnons la créativité de nos entreprises afin qu’elles soient meilleures qu’hier.

Contre toute attente, la période actuelle de récession est le moment propice pour innover et pour prendre des risques car nous sommes en pleine phase de « destruction-création ».

La collaboration entre les différentes strates de l’entreprise est primordiale pour stimuler la créativité des collaborateurs en incitant le partage d’idées et en intégrant les clients dans ce processus d’innovation. C’est le moment de décloisonner les barrières générationnelles et hiérarchiques pour une créativité optimale.

Ils aiment leur boîte, leur boîte c’est eux !

PS : Convaincu qu’il n’y aura pas de reprise économique sans une #confiancemutuelle, un collectif de 20 dirigeants de PME et ETI du Mouvement Ethic et de l’Entreprise du future se sont unis pour cocréer : le #manifeste, faisons-nous confiance !

Rédigé pendant le confinement, ce manifeste parrainé par Navi Radjou aborde les enjeux post-covid à affirmer et à repenser sous le signe de la coopération et de la confiance entre salariés, patrons, clients, fournisseurs et État.

Découvrez le #manifeste et devenez cosignataire à leurs côtés sur : www.faisonsnousconfiance.com