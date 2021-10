Le 2 novembre au Carreau du Temple se tiendra la quatrième Cérémonie de remise des trophées h’up entrepreneurs, une invitation à des retrouvailles aussi extraordinaires que ses protagonistes !

Ce rendez-vous devenu incontournable met à l’honneur des entrepreneurs handicapés au sein de quatre catégories : créateur en herbe, créateur expérimenté et entrepreneur à l’international.

Le Trophée de l’entrepreneur de l’année ainsi que le vote du public seront également décernés. Sélectionnés par un jury pluridisciplinaire particulièrement exigeant, les nominés illustrent l’extraordinaire diversité des entrepreneurs handicapés !

Si certains ont créé leur entreprise pour améliorer leur situation personnelle, d’autres innovent dans la communication, le service ou l’industrie.

Émanant de toutes les régions de France, ils sont à l’image de h’up, qui maille progressivement le territoire d’antennes régionales.

Les trois éditions précédentes ont récompensé des entrepreneurs de haut vol parmi lesquels Anthony Martin’s Misse, serial entrepreneur (14 entreprises à son actif), qui a brigué la plus haute distinction en 2020 au même titre qu’Élise Mareuil en 2019 avec son réseau Agapi, premier concept de crèches écologiques et solidaires ou encore Franck Vialle, qui se distinguait en 2018 avec sa société Ulysse, productrice des véhicules adaptés pour le transport et l’accompagnement des personnes à mobilité réduite. Et tant d’autres encore !

Cet événement est l’opportunité d’exprimer son soutien à la cause des entrepreneurs handicapés en votant pour le lauréat du trophée « Vote du public » et en participant à la cérémonie et à la soirée de gala de soutien qui la suivra. Si vous souhaitez nous accompagner, contactez-nous, H’up compte sur vous !

www.h-up.fr/trophées