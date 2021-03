Entreprendre avec un handicap est non seulement possible, mais les statistiques montrent que nos entreprises sont en moyenne plus solides et durables que les autres.

Il suffirait de presque rien pour que le mur des obstacles recule devant les entrepreneurs handicapés qui marchent :

• Que les assureurs ne nous appliquent pas des surprimes systématiques quand ils acceptent de nous assurer ou que la puissance publique les compensent.

• Que les marchés publics nous soient ouverts comme contractant mais aussi comme attributaires en tenant compte de notre spécificité.

• Que chaque région dispose de coworkings pilotes capables d’accueillir dans les meilleures conditions des entrepreneurs en situation de handicap pour rompre ainsi leur isolement.

Ces chantiers structureront la communication d’H’Up pour cette année.