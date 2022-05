Temps de lecture estimé : 1 minute

« Ensemble des principes moraux qui sont à la base de la conduite de quelqu’un. » C’est la définition de l’éthique, selon le Larousse.

Cette éthique de la réciprocité joue un rôle particulièrement important dans la vie des entreprises. L’éthique, dont les critères moraux sont parfois mis à mal dans le monde professionnel, peut être politisée et détournée. Le Web 2.0 porté par les forums et les réseaux sociaux a contribué depuis une décennie à transformer les consommateurs en « consomm’acteurs ». C’est-à-dire en clients exigeants pour lesquels la transparence et le respect des valeurs clés en matière de respect des droits humains, de développement durable, de changements climatiques et de diversité sont fondamentaux, car nos entreprises doivent être à la hauteur de la société que nous voulons léguer à nos enfants.

Être éthique dans sa pratique professionnelle veut aussi dire respecter ses clients, ses collaborateurs et ses fournisseurs, notamment dans le respect des délais de paiement. Certaines entreprises ont fait de l’exemplarité de leur comportement avec leurs fournisseurs une exigence au quotidien. C’est un changement de paradigme qui transforme le fournisseur en acteur de la réussite de son client. Créer une relation de confiance sur le long terme entre les deux parties est l’ingrédient central dans la réussite économique d’une entreprise.

Concrètement, c’est savoir régler ses factures à temps, ne jamais rompre les canaux de communication sous le coup de la colère, être honnête dans sa proposition de valeur, dans ses contrats. Cette approche est applicable quel que soit le secteur. Pour Atekka, néo-assurance dédiée au monde agricole, l’éthique entre dans ses valeurs fondatrices. « Trop d’agriculteurs prennent le risque de ne pas s’assurer car ils n’ont plus confiance dans l’assurance, alerte Antoine Poupart, son président fondateur. En étant transparents sur les contrats, sur les risques et les primes, sur les frais associés, sur les délais de versement des indemnisations, nous construisons une relation de confiance avec nos clients. C’est en alliant éthique et finance que l’on protège l’agriculteur pour protéger l’agriculture et notre alimentation. »

L’éthique et l’exemplarité, c’est aussi cette nécessaire solidarité à laquelle fait référence Rousseau dans Le contrat social afin qu’existe une société consensuelle. Une démarche qui constitue la pierre angulaire de notre économie et qui anime les équipes de GCollect au quotidien pour faciliter le recouvrement et la gestion des factures impayées.