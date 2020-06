Caveasy propose des rangements intelligents connectés à une gamme de services pour gérer sa cave à vins.

Bien qu’il fasse partie du patrimoine national, le vin demeure un produit complexe. La gestion d’une cave demande dès lors discipline et connaissances : tenir à jour un inventaire, trouver une organisation, veiller aux conditions de conservation, surveiller la maturité ou encore connaître les règles basiques d’accords mets et vins composent la check-list de l’amateur. Pour autant, la technologie a de quoi aider. C’est ce que propose Caveasy, à travers ses rangements connectés pour les bouteilles. Son idée : réinventer la cave et se charger de tout, de manière à libérer le consommateur de cette gestion.

Photo d’inventaire

Caveasy est d’abord un rangement fabriqué en France, composé d’une structure métallique et d’étagères en bois massif. Conçu pour être installé dans une cave naturelle, dans un cellier ou même dans un salon, il est doté de capteurs positionnés sur les étagères conçus pour détecter l’ajout ou le retrait d’une bouteille, en compagnie d’indicateurs lumineux histoire de retrouver facilement la bouteille cherchée. Connecté à une application gérant la cave, ce rangement repose sur une ergonomie simple : pour ranger une bouteille, il suffit de prendre en photo son étiquette et de la déposer dans le rangement. L’inventaire de la cave dans l’application est alors mis à jour automatiquement. D’autres services accompagnent l’utilisateur dans le choix des vins selon le repas prévu, selon leur maturité, selon les conditions de conservation, etc.

« Nous avons décidé de réinventer la cave à vin et la façon de garder le vin à domicile il y a quelques années, raconte Philippe Pujau, le cofondateur. En tant qu’amateurs de vin et passionnés de technologies, déçus par les semi-solutions existantes, il nous a paru nécessaire de faire entrer la gestion d’un stock de vin dans le xxie siècle en proposant un système simple et complet de prise en charge du rangement, de l’inventaire, de la gestion et du suivi des bouteilles. »