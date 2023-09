Temps de lecture estimé : 2 minutes

Offrir un cadeau d’affaires n’est jamais chose aisée. Grâce au salon Omyague, organisé avec brio par Nathalie Cozette, vous serez certain de toucher juste. ÉcoRéseau Business est partenaire.



Omyague (qu’on prononcera Omyagué) revient les 13 et 14 septembre, au Carrousel du Louvre, pour une 22e édition placée sous le signe de l’événement. Le plus grand salon dédié au cadeau d’affaires est un rendez-vous clef pour les entrepreneurs décidés à faire plaisir à leurs clients et salariés.



L’écrin magique du Carrousel du Louvre



« Inspirer, décorer, connecter ». Un triptyque qui a tout pour plaire. Face à l’âpreté d’un monde où le numérique impose sa loi, le cadeau d’affaires se mue presque en acte de résistance ; belle garantie du lien commun qui vous lie à vos clients, à vos salariés. Depuis 22 ans, Omyague s’impose comme le phare dans la nuit du cadeau d’affaires, dégotant pour vous les meilleurs produits, les entreprises les plus valeureuses, fortes de valeurs patrimoniales et audacieuses. Gastronomie, horlogerie, bijouterie, high-tech, RSE… La sélection rigoureuse opérée par Nathalie Cozette, CEO d’Omyague, est gage de succès pour votre cadeau.

Immergés dans l’écrin magique du Carrousel du Louvre, les professionnels accrédités auront le loisir, bien évidemment, d’admirer les incontournables : Longchamp, Fauchon, Swarovski… Mais aussi de découvrir de nouveaux concepts intrigants et originaux, comme Le Regard Français, des t-shirts décalés réalisés par des travailleurs en situation de handicap. Initiative positive au service de l’inclusion !

Le retour en force des marques historiques

Mais ce qui surprend, ce qui donne de la joie, c’est le retour en force des marques historiques, attachées au Fabriqué en France et au savoir-faire de qualité. Exemple est fait de La Sablésienne, gourmande historique de Sablé-sur-Sarthe. Sans oublier Le Creuset, formidable maison industrielle, qui fabrique des ustensiles indémodables et inusables, comme leurs célèbres cocottes qui fleurent bon la cuisine du Nord. Du luxe à l’authentique, Omyague coche toutes les cases, toutes les envies.

Omyague innove cette année, en installant au cœur du Carrousel du Louvre ce qu’il faut bien appeler un véritable centre de conférences, où les grandes marques viendront raconter leur épopée. Un programme décidément alléchant et exaltant. Avanti !

Le concept d’Omyague, selon sa CEO Nathalie Cozette :



« Nous sommes le rendez-vous numéro 1 du salon d’affaires en France. Les chiffres l’attestent : 115 exposants, 135 marques, 1 400 visiteurs (en augmentation de 10 % sur un an), une liste d’attente de 40 autres marques… Le tout dans un lieu prestigieux, au cœur du Carrousel du Louvre. Ouvert aux professionnels, sur invitation, nous réunissons les plus belles inspirations du luxe au service de nos clients. Je sélectionne personnellement des marques qui ont une histoire et un savoir-faire inégalé, grâce à un véritable travail d’enquête et de prospection ».

Retrouvez la suite de l’interview de Nathalie Cozette ainsi qu’une sélection des meilleurs produits du salon Omyague dans le n°102 d’ÉcoRéseau Business, dans les kiosques le 15 septembre.