Le grand SUV de Peugeot bénéficie du restylage de son petit frère mais pas de la motorisation hybride, et c’est dommage. Il n’en reste pas moins un véhicule familial très confortable et performant.

Le Peugeot 5008 comme sa petite version 3008 est passé au restylage en fin d’année 2020 (nouvelle face avant, feux arrière full LED). Mais contrairement au SUV compact, il ne bénéficie pas pour l’heure d’une motorisation hybride (faute de place dans le coffre). C’est donc en versions thermique essence et diesel de 130 chevaux que nous l’avons essayé, l’une et l’autre offre un égal agrément. Plus long que le 3008 d’une vingtaine de centimètres, le 5008 est un véritable SUV familial avec une troisième rangée de sièges dissimulés dans le plancher du coffre (deux strapontins qui s’installent ou s’effacent en un tour de main) pour accueillir de jeunes enfants ou des adultes en dépannage sur de courts trajets. L’habitacle est peu modifié (un nouvel écran central tactile de 10 pouces trône au milieu de la planche de bord) et le confort et la finition sont toujours au rendez-vous. Sur la route, le 5008 confirme toutes ses qualités dynamiques. La boîte manuelle à 6 rapports de notre version essence était à la fois douce et précise, mais la préférence va bien sûr à la boîte auto EAT8 qui servait à merveille la version diesel.