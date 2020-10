La marque germanique rachetée par le groupe français poursuit son acculturation sochalienne avec notamment une nouvelle Corsa dérivée de la Peugeot 208 mais qui a su garder son identité

La marque Opel devenue filiale du groupe PSA se convertit petit à petit à la nouvelle philosophie de sa maison mère. Restent au catalogue deux modèles encore hérités de l’ère General Motors : la berline Insignia et la compacte Astra. Laquelle bénéficie d’un très léger restylage (phares, calandre, bouclier) avant de céder la place prochainement à une nouvelle Astra made in PSA. Jolie, confortable, de mieux en mieux équipée et agréablement motorisée avec ce trois cylindres 1,2 litre turbo de 145 ch, l’Astra millésime 2020 demeure une valeur sûre du segment. Dommage qu’elle soit finalement trop sage et du coup méconnue, bien en peine de rivaliser avec les vedettes du segment, à commencer par sa cousine Peugeot 308.

La petite Corsa qui tire les ventes d’Opel en France depuis plusieurs années est pour sa part devenue un pur produit PSA. La sixième génération du modèle hérite bien de la plate-forme de sa cousine 208 de Peugeot et des moteurs du groupe : trois blocs essence – un atmosphérique de 75 ch et deux turbos de 100 et 130 ch. Et un moteur diesel de 100 ch. Sans oublier la boîte auto EAT8.

Côté design en revanche, la ressemblance avec la 208 est évitée tant à l’extérieur avec une ligne spécifique identitaire (toit flottant, poupe) qu’à l’intérieur où la volonté de se démarquer de l’habitacle Peugeot se traduit par une banalité tristoune. Essayée en version Élégance, la citadine polyvalente est bien équipée, confortable et un peu moins chère que sa cousine du Lion (1 000 euros). Mais ce seul argument tarifaire est peut-être un peu juste pour faire pencher la balance du bon côté.

Quant au Zafira Life, il n’a plus d’Opel que le nom du modèle, bien loin de l’ancien monospace compact à sept places dont il reprend le patronyme. Le Zafira est un van dérivé de l’utilitaire compact Vivaro, lui-même cousin des Citroën Spacetourer et Peugeot Traveller. Bref, un véhicule familial à 7 places typé VTC façon Uber avec des portes arrière coulissantes électriques mais des vitres arrière fixes (en version L2 4,96 m de longueur et L3 à 5,31 m) et pas de coffre. Pour embarquer des bagages, il faut enlever au sens propre la troisième rangée de sièges. Tout sauf pratique, même si les sièges peuvent toutefois glisser sur des rails pour dégager du volume.

Décliné en version business pour le transport de passagers (notre véhicule d’essai) le Zafira propose jusqu’à 9 places (8 en version familiale). Très bien équipé (éclairage adaptatif, affichage tête haute, régulateur de vitesse semi-adaptatif, etc.), il fait pourtant l’impasse sur le park assist qui serait bien utile pour garer automatiquement le véhicule compte tenu de son gabarit. Cela dit, ce gros transporteur se conduit plutôt bien y compris en ville ce qui est bien la moindre des choses pour un taxi.