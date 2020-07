Mercedes a restylé une partie de sa gamme sur les six derniers mois, à commencer par son magnifique break de chasse CLA et son SUV coupé GLC. Deux façons de rouler différemment. Une réussite.

À l’heure où l’actualité anxiogène sur fond de pandémie décline, à longueur de colonnes et d’écrans, les affres du secteur automobile (effondrement des ventes, usines à l’arrêt) – en tout cas lorsque nous écrivons ces lignes avec l’espoir que tout ira mieux quand vous les lirez – n’interdisent pas de se remémorer quelques douceurs du temps d’avant. À commencer par la domination toujours assumée de Mercedes dans l’ère prévirus sur le segment des voitures de luxe.

En 2019, le constructeur a bel et bien célébré sa neuvième année consécutive de record des ventes avec une croissance de 1,3 % en volume pour un total de 2 339 562 voitures livrées de par le monde. Sur ce qui figurait alors comme ses trois principaux marchés (Chine, Allemagne et États-Unis), le constructeur de Stuttgart a même dépassé les volumes de l’année précédente.

Pour asseoir cette suprématie, la marque à l’étoile n’a que l’embarras des modèles. Deux ont été restylés à la fin de l’année dernière, qui incarnent dans des gammes relativement accessibles tout le plaisir de conduire Mercedes.

Derniers avantages du diesel

D’abord le très joli CLA Shooting Brake. La deuxième génération de ce modèle, apparu en 2015, n’a pas grand-chose d’un break par ses volumes, bien que pourvu de quelques centimètres d’embonpoint sur le millésime précédent (+ 5 centimètres en longueur et en largeur). La carrosserie au design parfait s’inscrit dans la lignée, à la fois sportive et élégante, des breaks de chasse déclinés par Mercedes depuis huit ans. Une façon de sortir de la mêlée des SUV.

Dérivé du nouveau CLA, conçu lui-même sur la plate-forme de la classe A, ce CLA Shooting Brake boxe dans la catégorie des compactes en rival affirmé des AudiA3 et BMW Série 1. En mieux. Le soin apporté à l’habitacle, à l’ergonomie des commandes, au raffinement de l’ambiance intérieure n’a d’égal que la qualité de l’équipement avec notamment le système MBUX (Mercedes-Benz User Experience) – avec écran panoramique sans casquette – qui intègre la commande vocale intelligente « Hey, Mercedes ! » En prime, une multiplicité de choix pour piloter le système multimédia et les fonctions du véhicule : des boutons, un pavé pad tactile, la reconnaissance gestuelle et, bien sûr, un écran central tactile.

Sous le capot, un bon vieux moteur quatre cylindres diesel – 220d –, car les soupapes mazoutées dominent encore le mix commercial du modèle (76 % de diesel, 24 % d’essence) dont les ventes sont portées par les véhicules de sociétés. Ça changera. Ce bloc de 190 chevaux (pour 400 Nm de couple) associé à une boîte robotisée à double embrayage et huit rapports (la boîte 8G-DCT livrée de série) se montre d’une infinie onctuosité. Sa tenue de route est magistrale et son confort excellent grâce aux sièges et à la suspension pilotée. Cerise sur le gâteau, la mécanique se montre plutôt sobre, entre 5 et 6 litres aux 100. L’argument est moins solide en ces temps d’effondrement des cours du pétrole, mais nul doute qu’il retrouvera bientôt toute son acuité, avant que l’industrie auto allemande ne comprenne que l’âge du diesel est passé. Même si le niveau faible d’émissions de CO 2 (121 g/km) autorise ce très joli break à échapper au nouveau malus écologique entré en vigueur au 1er mars.

Un SUV qui sort de la mêlée