75 % des vacanciers restent dans leurs frontières. Quelques destinations de rêve encore accessibles.

Cet article a été publié par L’Honoré Magazine, offert avec le n° 71 d’ÉcoRéseau Business.

Les hôtels rouvrent leurs portes pour notre plus grand bonheur. Certains ont fait récemment peau neuve : décoration recherchée, lignes épurées, magie du design. D’autres déclinent des concepts intimistes où il fait bon vivre. Voici une sélection de chambres pour rêver, respirer et s’évader selon ses souhaits.

Besoin d’ouvrir la fenêtre de sa chambre sur une vue à couper le souffle ou sur l’intimité d’un jardin ? Inutile d’aller au bout du monde pour trouver un lieu de villégiature selon nos rêves. La situation inédite que nous vivons nous oblige à revoir notre façon de voyager et d’envisager les vacances. Selon un sondage réalisé par le groupe hôtelier Millésime auprès de ses clients, 75 % envisagent de privilégier la France, sa gastronomie, son terroir et ses paysages uniques devant l’Europe (16 %) et l’international (9 %). Côté hôtels, la notion de service est en train d’évoluer : les hôteliers doivent assurer une nouvelle manière de recevoir en réorganisant les espaces pour respecter les contraintes sanitaires. Plus que jamais, ils savent prodiguer à leurs hôtes des moments exceptionnels dans des lieux rares, voire mythiques, qui racontent une histoire. Savourez l’art de vivre à l’hôtel.

Cap sur la Corse, où La Villa Calvi www.hotel-lavilla.com a imaginé recevoir familles ou amis comme à la maison avec un service hôtelier à la carte. Spacieuses et lumineuses, au sein d’un parc aux senteurs du maquis, les trois maisons privées du domaine invitent à un séjour sous le signe de la beauté et du design. Terre cuite, parquet, meubles d’antiquaires et beaux objets… Les propriétaires ont fait appel aux créateurs Philippe Hurel pour le mobilier, Julie Prisca pour les lumières, Pierre Frey et Jim Thomson pour les tissus. Les terrasses et les piscines offrent une vue spectaculaire sur la Balagne et la baie de Calvi.

Pour les inconditionnels de la Riviera, le mythique Hôtel de Paris Monte-Carlo www.montecarlosbm.com/fr#ectrans=1 récemment rénové, propose des chambres et suites aux matériaux nobles et aux lignes épurées. Joyau baigné de soleil délicatement posé sur le toit de l’hôtel, l’élégante Suite Prince Rainier III rend hommage au « Prince Bâtisseur » de Monaco. Tout en contrastes avec ses tons dorés et ses teintes vives, agrémentée de sculptures et de tableaux de la collection personnelle du Prince, cette suite de 830 m² dispose de deux chambres, d’un salon avec un espace bar, d’une salle à manger, d’un salon-bibliothèque. Pensée sur deux niveaux, elle offre une terrasse ouverte sur la Méditerranée et une piscine à débordement privative. La French Riviera Touch !

Cap sur l’Atlantique où l’établissement Les Hortensias du Lac www.hortensias-du-lac.com/fr ouvre ses 25 chambres avec balcon et suites avec terrasses sur la rive ouest du lac marin. À l’ombre des pins, à seulement 200 mètres des immenses plages de l’océan, le lieu mêle avec bonheur un héritage landais art déco avec la culture du surf dans l’esprit des Hamptons aux États-Unis. Parquets de bois blond et murs blancs laissant entrer cette lumière si particulière, céramiques sable, teintes douces et chaudes donnent aux chambres un style épuré, zen et chic.

Pour ceux qui préfèrent la montagne en été, l’Auberge du Père Bise, www.perebise.com en Haute-Savoie, a les pieds dans l’eau mais la tête vers les montagnes. Les chambres et suites lumineuses respirent calme et sérénité. Elles ont été imaginées en teintes douces et minérales, celles des rives claires du lac d’Annecy se mêlant aux parois rocheuses. La suite d’exception au bleu profond ouvre ses 80 m² sur une large terrasse avec jacuzzi surplombant le lac.

Séjournant au palace Hôtel Royal d’Evian www.hotel-royal-evian.com, on se reconnecte à l’essentiel. Face au lac Léman et aux Alpes, là où jaillit la source d’eau minérale naturelle, ce bijou d’architecture a été érigé en 1909 en l’honneur du roi Edouard VII d’Angleterre. Il propose aux passionnés de golf de vivre une expérience unique : dans la suite David Leadbetter, du nom du célèbre entraîneur anglais, les tons choisis – bleu, jaune – et le mobilier des années 1950 se mêlent au matériel fourni pour la pratique du sport : vidéos de l’entraîneur, sac et clubs de golf, putting-green et bibliothèque idéale pour les amateurs de birdy et d’eagle. Bon swing !

Splendide repaire secret du Vaucluse, le Crillon Le Brave www.crillonlebrave.com/fr/ se dresse en haut du village éponyme. Il se compose d’une dizaine de maisons anciennes reliées entre elles par les ruelles. Dans les chambres et suites, les tomettes rouges anciennes de Provence contrastent avec une décoration à la fois sobre et chaleureuse. Bois, lin, couleurs chaudes… Une ambiance douce et reposante voulue par l’architecte-décorateur Charles Zana qui s’est attaché à respecter l’identité du lieu. Chaque chambre ou suite est unique avec ses meubles chinés et ses antiquités choisies. De quoi se sentir comme à la maison, avec un brin de poésie à tous les étages. De ses fenêtres ouvrant sur la vallée du mont Ventoux, la Suite Deluxe Ventoux, aux poutres de bois et tomettes Terracotta traditionnelles, offre une vue exceptionnelle sur la nature.

Sophie Lamigeon