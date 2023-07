Temps de lecture estimé : 2 minutes

Verdemobil Biogaz bientôt en Bourse ? • Le CO 2 issu de la méthanisation. C’est un gros morceau auquel s’attaque Verdemobil Biogaz, une société vendéenne. Aujourd’hui en France, 550 méthaniseurs jalonnent le réseau de gaz français et rejettent du CO 2 à l’air libre en continu. Pour corriger ce problème, Verdemobil Biogaz s’emploie à transformer ces émissions nocives en BioCO2 de qualité alimentaire. On le retrouve ensuite dans les boissons gazeuses ou pour améliorer la photosynthèse des tomates par exemple. Afin de poursuivre dans cette voie, l’entreprise vise une entrée en Bourse sur Euronext Growth Paris. La candidature est actuellement entre les mains de l’AMF qui délivra (ou non) le visa nécessaire.

Les Français se méfient des banques ! • L’étude vient de Goodvest et Pool&Roll. Elle fait le constat que 90 % des Français n’ont pas une totale confiance envers les banques. Le manque de transparence tend le climat entre ces institutions et les particuliers. D’ailleurs, 68 % des Français estiment que leur conseiller bancaire n’est pas assez informatif. Et de manière générale, seulement quatre Français sur dix savent comment est utilisée leur épargne. Parmi le panel étudié, on retient aussi que 75 % des gens aimeraient s’orienter vers des placements écoresponsables – lesquels financent la transition écologique et préservent l’environnement – mais n’ont pas les connaissances pour le faire.

Le déficit budgétaire se creuse • 107,222 milliards d’euros. Voilà à quoi ressemblait le déficit budgétaire fin mai selon le ministère chargé des Comptes publics. C’est plus qu’il y a un an, où il battait déjà des records à 82,273 milliards d’euros. L’objectif du ministre de l’Économie Bruno Le Maire qui vise un déficit public maintenu sous les 2,7 % de PIB d’ici à 2027 semble loin… Très loin.

Pillages, incendies, émeutes : combien ça va coûter aux organismes de transports ? • Tout le monde a en tête l’image du bus jaillissant des flammes à une allure loin d’être réglementaire. Une fois la stupéfaction passée, vient le moment des questions. Combien cela va coûter ? En Île-de-France, les dégâts sont déjà estimés à plus de 20 millions d’euros. Dans la seule ville d’Aubervilliers (93), on recense 20 carcasses d’autobus articulés « hybrides Heuliez GX 437 », des véhicules incendiés dont le prix à l’unité s’élève à 220 000 euros. À Clamart (92), la rame de tramway saccagée coûtera 5 millions d’euros à remplacer… À l’heure où l’a RATP ponctionne déjà de plus en plus ses usagers faute de fonds, vraiment personne n’avait besoin de ces nouvelles dégradations…

AXA se met au solaire • L’assureur français a annoncé la signature d’un accord avec l’opérateur de panneaux solaires Ignis. Les termes engagent AXA à acheter 90 % de son électricité à une centrale solaire d’Andalousie gérée par Ignis et qui devrait être opérationnelle en 2025. Cela concerne les besoins en électricité du groupe assureur dans toute l’Europe et pour les dix prochaines années.