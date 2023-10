Temps de lecture estimé : 2 minutes

Bureaucratie : le mea culpa de Jouyet · « J’ai participé sans en avoir conscience à la hausse des dépenses publiques dans les différents postes que j’ai occupés. » Ces mots sont ceux de Jean-Pierre Jouyet, ancien Secrétaire général de l’Élysée sous la présidence Hollande. Un terrible aveu qui se dévoile dans son dernier ouvrage, Est-ce bien nécessaire, Monsieur le ministre ? publié chez Albin Michel. L’ancien premier fonctionnaire de France poursuit : « La réforme, aux yeux de l’écrasante majorité des responsables politiques, ce n’est pas un travail de fond, mais une manière de communiquer au gré de l’actualité ». La bureaucratie, pieuvre invisible qui plombe la France ?

Alstom plonge en Bourse · L’action a perdu 38 % de sa valeur. Alstom passe un sale quart d’heure sur les marchés financiers. En cause, l’annonce de cash-flow négatif sur l’exercice décalé 2023-2024. Une information qui va à rebours des prévisions très optimistes formulées précédemment par la direction d’Alstom. Ainsi, les investisseurs s’interrogent-ils sur la crédibilité de ce grand groupe français. Henri Poupart-Lafarge, PDG du groupe, est au pied du mur. Il doit restaurer la confiance au plus tôt.

Bruce Toussaint part pour TF1 · La première chaîne d’Europe repart à la conquête du matin. Dès janvier, TF1 proposera une matinale axée sur l’information, la vie quotidienne, l’art de vivre et les régions. Pour l’incarner, elle débauche Bruce Toussaint, visage de BFMTV. Un nouveau coup dur pour la chaîne d’info, qui voit ses grandes figures quitter l’antenne coup sur coup : Pascale de la Tour du Pin, Jean-Baptiste Boursier, Aurélie Casse… La chaine, jadis leader incontesté, est désormais dépassée par CNews et talonnée par LCI. La nouveauté de la rentrée, Laurent Ruquier, déçoit côté audiences. Tout passe, tout lasse ?

Le Maire/Véran : la brouille · « La prochaine fois que t’as besoin qu’on dise du bien de Bercy dans la presse, t’oublies mon numéro ! ». Comme toujours, Olivier Véran fait preuve d’une grande élégance lorsqu’il menace directement Bruno Le Maire, comme le relate L’Express. Entre les deux ministres, l’inimitié de toujours vire à l’aigre. Le porte-parole du gouvernement n’a pas apprécié qu’un haut-cadre de Bercy le traite de « stupide », dans les colonnes du Monde. En cause, les propos délirants de Véran sur la vente à perte des carburants, qui, selon lui, aurait pu aboutir à une baisse d’un demi-euro par litre… Chiffre totalement irréaliste.

Essayez la Nièvre à Paris · Cadres parisiens, un avant-goût de votre futur vie ? Jeudi 10 octobre, sur l’esplanade de la Défense à Paris, la Nièvre prendra racine pendant une journée pour promouvoir tous les avantages proposés par ce petit département de Bourgogne-Franche-Comté. Comme un cadre de vie apaisé, des opportunités d’emplois, des offres immobilières attractives, ou encore un dynamisme sportif et culturel varié. De 8 h 30 à 19 h 30, animations, dégustations, échanges avec des Nivernais… et bien sûr un accompagnement personnalisé pour aider les candidats désireux de changer de vie.



L’Allemagne délaisse sa présence culturelle en France · Un « redéploiement stratégique ». L’institut Goethe, qui vise à promouvoir la culture et la langue allemande à l’étranger, va fermer trois de ses cinq sites français. Les bureaux de Bordeaux, Lille et Strasbourg vont progressivement se vider. L’Allemagne entend renforcer sa présence culturelle en Europe de l’Est, le Pacifique Sud et surtout aux États-Unis d’Amérique, Texas en tête.

crédits : (1) Albin Michel ; (3) capture d’écran ; autres : shutterstock