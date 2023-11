Temps de lecture estimé : 2 minutes

Crédit Agricole résiste et même mieux ! • Dans une année moribonde pour les banques françaises, le Crédit Agricole fait preuve d’une très grande résilience. Mieux encore, l’établissement financier survole ses objectifs. Avec 33 % de hausse de son résultat net sur un an, le Crédit Agricole excède de 380 millions d’euros les résultats attendus. Le bilan trimestriel témoigne aussi de cette incroyable performance avec un produit net bancaire à 6,34 milliards d’euros. Il bat de loin les 5,99 milliards prévus par le consensus. Dans le détail, ce sont les branches de financement et d’investissement qui soutiennent la croissance du Crédit Agricole cette année. Le groupe prévoit d’ailleurs d’acquérir la société belge de gestion de patrimoine Degroof Petercam pour poursuivre ses progrès.

Le FMI pourfend une idée allemande • Dans la guerre contre l’électricité chère, nos voisins d’outre-Rhin se divisent. À l’économie, le ministre en charge, Robert Habeck, souhaite plafonner le prix du courant pour les industries les plus consommatrices. Si son idée trouve forcément une résonance chez les principaux intéressés, elle ne fait pas le même effet au ministre des Finances, Christian Lindner. Lui est soucieux d’éviter de nouvelles dépenses publiques. Le FMI non plus ne voit pas d’un bon œil cette initiative. « Nous recommandons de ne pas subventionner l’électricité pour l’industrie manufacturière en Allemagne », a déclaré Alfred Kammer, le directeur Europe du fonds. « Ce ne sera pas de l’argent bien dépensé. Il fera monter les prix de l’électricité pour ceux qui ne bénéficient pas du régime de subvention », poursuit-il avant d’asséner le coup de grâce écologique : « Il subventionnera les combustibles fossiles dont nous voulons nous passer ». Une bonne remontrance en règle.

Les températures flirtent avec la limite des Accords de Paris • Le programme européen Copernicus alerte avec « quasi-certitude » que l’année 2023 sera la plus chaude jamais enregistrée. Après un mois d’octobre presque estival, la moyenne mondiale de l’année culmine à 1,43 degré au-dessus des températures observées entre 1850 et 1900. Elle s’approche ainsi plus que jamais de la limite des Accords de Paris établie à 1,5 degré Celsius. Samantha Burgess, cheffe adjointe du service changement climatique de Copernicus, préconise alors d’enclencher des « mesures climatiques ambitieuses à l’approche de la COP28 ».

À New-York, la belle histoire de Yusef Salaam fait « jazzer » ! • Yusef Salaam, l’un des cinq adolescents afro-américains et hispanique condamnés à tort pour le viol d’une joggeuse à Central Park en 1989, a été élu mardi soir au Conseil municipal de New York. Une belle revanche pour ce cinquantenaire victime de l’une des plus grandes erreurs judiciaires des États-Unis. Entouré de ses proches, Yusef a fêté son élection dans un bar d’Harlem décoré des portraits d’Obama et des plus grands jazzmens d’Amérique. En bon néo-politicien, il promet à sa communauté une « nouvelle renaissance » et une lutte acharnée contre la pauvreté et les discriminations. Ça, c’est ce qu’on appelle du rebond !

L’Arcep sévit ! • Le régulateur des télécoms Arcep a condamné Orange à une amende de 26 millions d’euros pour non-respect de ses engagements concernant la couverture en fibre optique de plusieurs villes moyennes. L’opérateur prévoyait en 2018 de couvrir 3 000 communes avant la fin 2020 et n’a pas su tenir les délais. Cela porterait atteinte « à l’intérêt et à l’aménagement numérique des territoires, et l’intérêt des utilisateurs finaux », selon l’Arcep. Orange, de son côté, fustige.

crédits : shutterstock