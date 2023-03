Temps de lecture estimé : 2 minutes

La France à l’arrêt ? • Mardi a eu lieu le début des hostilités, la grève tant redoutée par le gouvernement. Ainsi, près de 1,3 million de personnes ont manifesté contre la réforme des retraites en France. Une « mobilisation historique » a déclaré Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT. Cependant, les taux de grévistes étaient moins élevés dans la majorité des secteurs que lors du 19 janvier. La première journée de grève a mobilisé plus de 2 millions de personnes. Des raffineries, universités et lycées bloqués. Pour les transports, les perturbations n’ont pas atteint les attentes des syndicats. À la SNCF, on comptait mardi 20 % des trains sur les grandes lignes et les lignes régionales.

En Ukraine, l’ours russe gagne du terrain • Malgré la remarquable résistance ukrainienne, la Russie renforce son étreinte sur Bakhmout, symbole de la guerre en Ukraine. En effet, si la ville du Donbass tombe, l’armée russe aura « la voie libre » pour avancer dans l’Est de l’Ukraine, alerte Volodymyr Zelensky. Et pourtant, le chef du groupe paramilitaire russe, Wagner, a en tout cas affirmé mercredi que ses troupes avaient pris « toute la partie orientale » de la ville, épicentre des combats en Ukraine.

Article 7 de la réforme des retraites, source de tension au Sénat • Dans la nuit du mardi 7 au mercredi 8 mars, le débat parlementaire a coupé court. En cause, l’article 7 de la réforme des retraites. Le Sénat a décidé d’appliquer l’article 38 de son règlement interne pour accélérer les débats. Alors que plusieurs centaines d’amendements d’élus de gauche devaient être discutés, ils sont tous passés à la trappe. « Honte à vous », « c’est un scandale », a déclaré le chef de file des sénateurs socialistes Patrick Kanner. C’est alors que les trois groupes de gauche ont décidé de quitter l’hémicycle.

Dites oui à l’indépendance financière • Marie-Pierre Rixain, députée Renaissance, a profité de la journée internationale des droits des femmes pour déposer une proposition de loi à l’Assemblée nationale. Le projet sur lequel elle travaille vise à accélérer l’égalité fiscale et successorale entre les femmes et les hommes. « Les femmes doivent devenir des sujets économiques autonomes », a-t-elle déclaré. La Première ministre, Élisabeth Borne, a fait part de son intention de reprendre cette proposition, dès 2025.

Audencia dévoile son nouveau campus à Saint-Ouen • Dans la lignée de son plan « ECOS 2025 », Audencia s’implante à Saint-Ouen. Son campus de 7 000 m² accueillera 500 étudiants dès la rentrée 2023. Il s’agit d’une zone stratégique, portée par les aménagements du Grand Paris. Un nouveau campus qui permettra de multiplier par 10 la surface de son implantation parisienne, afin d’accompagner son développement. Et c’est Martine Verbrugghe, qui rejoint l’école en tant que Campus Manager. Ainsi, plus globalement, Audencia ambitionne divers objectifs. Parmi eux : 10 000 étudiants, 2 000 formés à l’étranger et 25 % d’étudiants boursiers, et ce d’ici à 2025. Sans oublier l’école Gaia, l’école interne d’Audencia dédié à la transition écologique et sociale où 300 étudiants ont déjà été formés depuis 2021. « Notre objectif est d’avoir formé dans cinq ans quelque 4 000 personnes, étudiants, cadres, acteurs engagés, au sein de Gaïa », indique José Maillet, responsable de l’école Gaïa. Audencia, une école meilleure pour le monde ?