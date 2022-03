Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le rendez-vous : Festival du bruit qui pense du 18 au 27 mars •

Créé par le pianiste Ingmar Lazar en mars 2016, le Festival du bruit qui pense mêle concerts et échanges d’expériences autour de la musique. Entre invités de prestige, événements musicaux pour le jeune public et expositions littéraires en rapport avec la musique, rendez-vous dans la salle Saint-Saëns de la commune de Louveciennes (78) pour cette édition 2022, du 18 au 27 mars. Informations et réservations.

Égalité femmes-hommes en entreprise : l’exemple de l’État • En matière d’égalité salariale, la fonction publique se veut exemplaire. Et progresse : de 2016 à 2020, l’écart salarial moyen entre femmes et hommes au sein des services de l’État a été ramené de 13,3 % à 11,6 %. Autre motif de satisfaction : en 2021, 42 % des primo-nominations sur des postes de direction concernaient des femmes, contre 37 % en 2019, selon les données publiées par le gouvernement. Toutefois, si les performances s’améliorent l’administration n’échappe pas aux écarts salariaux et l’habituelle insuffisante présence des femmes dans les postes de direction. Et ne dispose pas encore d’un indicateur consacré à l’égalité professionnelle, comme l’index qui calcule les performances du secteur privé. Un manque qui devrait être comblé par un « baromètre », dont la création a été annoncée le 6 juillet. Il devrait être lancé en septembre, selon Amélie de Montchalin, la ministre de la Fonction publique.

Sanofi mise sur l’ARN messager • Avec des mois de retard sur la concurrence internationale, la géant français de l’industrie pharmaceutique lance les grandes manœuvres pour investir massivement dans la technologie de l’ARN messager. À l’été 2021, Sanofi assurait déjà sa volonté de muscler son arsenal mondial dans le domaine. Le laboratoire a présenté son plan ce lundi 7 mars, à l’occasion de la visite du Premier ministre Jean Castex sur son site de Neuville-sur-Saône (Rhône). Sur la table : 935 millions d’euros d’investissement d’ici à 2026, et jusqu’à 1,6 milliard d’euros ces dix prochaines années. Avec l’ambition assumée de faire de la France « une nation pionnière de l’ARN messager ». « Notre objectif est d’avoir un outil de A à Z, qui permette de créer des vaccins, de la recherche à la production, sur le territoire national, et d’assurer la souveraineté de la France sur cette nouvelle technologie », a précisé Olivier Bogillot, président de Sanofi France. Sacré défi, tant la France a accumulé du retard en matière de biotechnologies.

Les créateurs d’Internet quittent la scène peu à peu • Les premiers paquets de données échangés entre deux ordinateurs remontent à 1969. En 1972, on agrège ce réseau avec des données gérées par un protocole de transmission, le TCP/IP (Internetting, premier nom d’Internet), mis au point par Robert Elliot Kahn, aujourd’hui âgé de 83 ans. L’Arpanet des militaires américains va migrer dans la sphère commerciale. Mais c’est en 1989 qu’un chercheur britannique dans la sphère de l’atome, Tim Berners-Lee (âgé aujourd’hui de 66 ans), invente le Web, avec l’adresse URL et le langage HTML. Ray Tomlinson, lui, crée le mail (avec le seul signe peu utilisé sur son clavier, le « @ »), il disparaît en 2016 à 74 ans. Et c’est un autre pionnier du réseau, Bob Metcalfe, l’inventeur d’Ethernet, qui vient de nous quitter à 71 ans. Il était l’un des cofondateurs de 3Com, fabricant américain d’équipements de réseau, alors dirigé par le Français Éric Benhamou.