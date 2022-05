Temps de lecture estimé : 2 minutes

Connaissez-vous l’application qui gère les notes de frais à l’Assemblée nationale ? • La gestion des notes de frais fait débat à l’Assemblée. Faut dire que l’affaire de la députée Coralie Dubost a fait couler de l’encre – des dépenses mirobolantes pour des vêtements et des loisirs grâce à des notes de frais. Pourtant, il existe une application, Jenji, censée gérer et faciliter le remboursement des notes de frais à l’Assemblée Nationale. Et ce depuis 2019. Concrètement, il suffit de prendre en photo dans l’application les tickets de caisse ou les factures de ses dépenses, avant que les justificatifs ne soient envoyés à l’employeur. Jenji, évidemment, ne sert pas uniquement l’Assemblée nationale mais aussi d’autres secteurs. En revanche, chez les députés, l’utilisation de l’appli reste marginale : « Sur les 157 sélectionnés pour le contrôle annuel 2020, seuls 7 ont transmis leurs comptes via cette application », chiffre le déontologue Christophe Pallez. Ce qui pourrait expliquer les quelques erreurs d’appréciation entre ce qui relève du pro et du perso de la part de nos députés…

Plus de 60 000 créations nettes au premier trimestre pour l’emploi salarié privé • Ce n’est pas une baisse mais un ralentissement. Au premier trimestre, en France, l’emploi salarié privé a progressé de 0,3 %, ce qui correspond à 66 100 créations nettes d’emplois, estime l’Insee. Pour rappel, au quatrième trimestre 2021, la hausse de l’emploi salarié privé était de 0,6 %. Si l’on creuse un peu, au premier trimestre, l’intérim baisse légèrement (-1,4 % donc -11 500 emplois). Sinon, hors intérim, l’emploi salarié privé augmente dans tous les secteurs – +0,3 % dans le tertiaire marchand et +0,4 % dans la construction. Pour l’industrie, la hausse n’est que de 0,1 %, le secteur reste en deçà de son niveau d’avant crise.

Ouf, résilier son contrat d’assurance sera bientôt plus simple ! • C’est à partir de juillet 2023 que les assureurs devront se plier aux nouvelles règles. Face à la difficulté de résilier un contrat d’assurance, avec un ménage de confusion et d’incompréhension quant aux procédures à activer pour les consommateur·rices, le Comité consultatif du secteur financier (CCSF) a pris le problème à bras-le-corps. Pour aboutir à une harmonisation des procédures de résiliation de contrat. Parmi les mesures du comité : faire en sorte que « tous les contrats d’assurance individuels couvrant des assurés personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles, soient résiliables à tout moment après la première année de souscription » sur la base, donc, d’un gel la première année. Malgré tout, certains types de contrats échapperont à cette harmonisation – comme les contrats d’assurance prévoyance (invalidité, décès etc), ou les contrats saisonniers (scolaire, chasse).

Covid : le nombre de tests de dépistage s’effondre • La crise sanitaire est-elle derrière nous ? peut-être pas dans les chiffres mais sans doute dans les consciences. Les tests de dépistage réalisés par les Français·es en attestent : en baisse de plus de 2 millions la semaine du 25 avril au 1er mai inclus ! Cette semaine représente le plus bas niveau en termes de nombre de dépistages anti-covid depuis novembre 2021. Toutes les classes d’âge sont concernées par la baisse de la demande de prélèvements, notamment les mineur·es pour lesquel·les le repli atteint 22 % par rapport à la semaine précédente. Acceptée, la covid fait partie de notre quotidien.