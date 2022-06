Temps de lecture estimé : 2 minutes

Korian dans le viseur de la justice • Le scandale Orpea fait des petits… Dix-huit familles de résident·es des Ehpads du groupe Korian ont décidé d’agir. Elles ont porté plainte contre X pour « mise en danger d’autrui », « non-assistance à personne en danger » et « homicide involontaire ». C’est l’avocate Sarah Saldmann qui a confirmé les informations dévoilées par le journal Le Parisien annonçant divers dépôts de plaintes devant les parquets d’Aix-en-Provence, Bobigny, Bourges, Le Mans, Marseille, Nantes, Niort, Paris, Pau et Versailles. De son côté le groupe Korian a déclaré dans un communiqué ignorer « tout du contenu de ces plaintes et ne peut donc faire aucun commentaire » et d’ajouter que « toutes les situations graves portées à (sa) connaissance sont traitées et systématiquement déclarées aux autorités ».

La guerre va grever la croissance selon l’OCDE • « Le monde paiera un lourd prix à la guerre russe contre l’Ukraine », déplore Laurence Boone, cheffe économiste de l’OCDE. Et d’ajouter : « Une crise humanitaire se déroule sous nos yeux, laissant des milliers de personnes décédées, forçant des millions de réfugiés à fuir leur foyer et menaçant une reprise économique qui était en chemin après deux années de pandémie ». Selon l’organisation, la guerre pourrait faire grimper l’inflation à 8,5 % pour les pays membres de l’OCDE en 2022. La croissance, elle, devrait atteindre les 3 %. En baisse par rapport aux prévisions de décembre qui envisageaient 4,5 %.

Des Français·es sur la lune ? • Mardi 7 juin, la France a signé les « accords Artemis » rejoignant par la même, le programme d’exploration de la Lune des États-Unis. C’est aux côtés de 19 autres pays dont le Canada, le Japon, le Royaume-Uni ou encore Israël que l’hexagone participera à l’envoi d’astronautes sur la Lune en 2025 afin d’y établir une présence humaine durable. « À la fois pour notre communauté scientifique et notre industrie, ce nouveau cadre permettra de faire face à de nouveaux défis et de continuer à compter parmi les grandes puissances spatiales », a déclaré Philippe Baptiste, PDG du Centre national d’études spatiales (CNES).

Le déficit commercial français bat un nouveau record • Après 11,8 milliards d’euros en mars, le déficit commercial des biens français s’établit à 12,4 milliards d’euros au mois d’avril. Un chiffre jamais atteint qui s’explique par la situation géopolitique européenne. Sur douze mois, il atteint même 106,6 milliards d’euros.

Cazoo supprime 750 emplois en Europe • Le vendeur de voitures en ligne Cazoo a annoncé se séparer de 750 employé·es européen·nes. Une décision qui fait suite à l’augmentation des coûts laissant planer le risque de récession. Le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, l’Espagne et l’Italie seront touchés par la suppression des effectifs. « L’entreprise n’est pas immune face au changement rapide dans l’économie mondiale et la possibilité d’une récession dans les mois à venir », a déclaré Cazoo dans un communiqué. « La combinaison d’une inflation et de taux d’intérêt en hausse avec les problèmes de chaîne d’approvisionnement causés par la pandémie et la guerre a fait monter le coût de la vie et baisser la confiance des consommateurs », précise le fondateur, Alex Chesterman.