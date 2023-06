Temps de lecture estimé : 2 minutes

Plus de transparence • En décembre 2022, éclatait un scandale de corruption présumée de parlementaires et de fonctionnaires de l’Union par le Qatar, le Maroc et la Mauritanie, le « Qatargate ». Six mois plus tard, l’exécutif européen propose aujourd’hui qu’un organe unique établisse des standards minimums communs aux neuf instances de l’Union, pour renforcer l’éthique de l’Union européenne. « Le Parlement européen aurait pu, dans la foulée du Qatargate, se doter tout seul de nouvelles règles. Mais, il ne l’a pas fait et il semble peu probable qu’il le fasse. Dès lors, il fallait que ça vienne d’ailleurs », d’après des sources de l’entourage de Vera Jourova, commissaire à la transparence, chargée du dossier.

« Big brother is watching you » • Le Sénat donne son feu vert à une disposition controversée du projet de loi Justice, laquelle autorise le déclenchement à distance des caméras ou micros des téléphones dans certaines enquêtes. L’article 3 du projet de loi apporte plusieurs modifications à la procédure pénale. L’une d’entre-elles prévoit d’autoriser le déclenchement à distance des ordinateurs et autres appareils connectés, à l’insu des personnes visées, avec deux finalités différentes. D’une part, la géolocalisation en temps réel pour certaines infractions. D’autre part, l’activation de micros et caméras pour capter son et images, dans le cadre d’affaires de terrorisme, et de délinquance et criminalité organisées.

L’emploi à la hausse • Malgré l’inflation galopante, l’emploi salarié privé a progressé au troisième trimestre 2022, selon des chiffres provisoires communiqués par l’Insee. Une progression de 0,4 %, soit 89 400 créations nettes d’emplois. Et ce sont les contrats d’alternance, et notamment d’apprentissage, qui continuent de nettement contribuer à cette dynamique. L’emploi continue d’augmenter presque au même rythme qu’aux deux premiers trimestres, soit +0,5 % au deuxième et +0,4 % au premier, d’après l’institut.

Un lanceur d’alerte ? • Davis Grusch, ancien officier du renseignement pendant 14 ans, et décrit comme remarquablement intègre par ses anciens collaborateurs, a assuré avoir fourni au Congrès américain des informations sur l’existence des ovnis que le gouvernement souhaitait garder secrètes. Dans un article, l’homme de 36 ans affirme que l’Armée et le gouvernement américains ont caché illégalement au Congrès le fait qu’ils possédaient des « véhicules intacts et partiellement intacts » d’origine « non-humaine ».

Le poumon de la terre • La déforestation en Amazonie brésilienne a chuté de 31 % lors des cinq premiers mois du gouvernement Lula, de janvier à mai, par rapport à la même période de 2022, d’après les données publiées par le ministère de l’Environnement. Ainsi, les données prélevées par les satellites de l’Institut national de recherche spatiale, font état de 1 986 km2 déboisés entre janvier et mai, contre 2 867 km2 il y a un an, sous la présidence de Jair Bolsonaro.