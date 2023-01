Temps de lecture estimé : 2 minutes

Rishi Sunak fait face à un vent de colère historique au Royaume-Uni • Sale temps pour Rishi Sunak. Le nouveau Premier ministre britannique, arrivé au pouvoir à la faveur de la chute spectaculaire de Liz Truss, doit faire face à un « hiver du mécontentement ». Le pays entier semble se liguer contre sa personne et sa politique. Grève dans les trains, dans les bus, dans les services d’autoroute, dans le système scolaire écossais, dans les auto-écoles… Et surtout, dans le système de santé – arrivé à un point de rupture véritablement choquant pour un pays développé comme le Royaume-Uni. En parallèle, l’inflation rugissante (près de 11 %) continue à peser très lourdement sur l’économie. Rishi Sunak tiendra t-il l’hiver ? Pour se préserver, il souhaite passer une loi qui limite encore plus drastiquement le droit de grève.

Les premiers pas de Jean Castex à la RATP • Mettre de l’humain dans la ressource. Voilà le défi du nouveau PDG de la RATP (beaucoup d’acronymes d’un coup). Jean Castex, ancien Premier ministre, s’avance en terrain miné. Les transports franciliens sont dans la panade. Après avoir passé son réveillon du 31 décembre avec les personnels navigants, moyen de leur montrer de l’attention, Jean Castex reçoit à tour de bras les syndicats. Tout en rondeur – ambiance câlinothérapie. La figure autoproclamée des territoires rêve d’un accord donnant-donnant. Augmentation du salaire de 372 euros par mois contre augmentation du temps de travail de 120 heures par an… Bonne nouvelle, c’est bien parti pour marcher. Du mieux sur le réseau RATP ?

Un magnat du pétrole émirati pour diriger la COP ? • Les poissons d’avril tomberaient-ils en janvier ? Nouvel effet du changement climatique ? On croit rêver ! Les Émirats arabes unis, qui organiseront la COP 28 à la fin de l’année, sont en train de choisir leur représentant général – le président de la COP. Il pourrait s’agir du sultan Al-Jaber, tout à la fois ministre et président de la principale société pétrolière du pays…

La Poste va réduire ses tournées quotidiennes • « Expérimentations ». Voilà le terme utilisé par La Poste pour justifier le fait qu’elle ne procédera plus, dans certains territoires, à une distribution quotidienne du courrier… Plusieurs villes comme Amiens, Canet-en-Roussillon ou encore certaines banlieues bordelaises sont concernées. Il s’agirait désormais d’une tournée effectuée un jour sur deux – à l’exception des colis et de la presse. Yves Xémard, directeur général adjoint de La Poste, explique à France Info : « Nous livrions en 2008 plus de 18 milliards de lettres, nous n’en livrons plus que 7 milliards en 2022. Les expérimentations ont pour objet de nous adapter au mieux à ces évolutions sur le terrain ».

La chasse le dimanche va continuer • Attention, sujet clivant. Dans les campagnes de France, le ton monte régulièrement entre les chasseurs et les promeneurs. Les premiers souhaitent perpétuer leurs traditions et les seconds désirent se balader en toute quiétude dans la forêt, sans craindre des accidents parfois gravissimes. Emmanuel Macron, qui entretient de bonnes relations avec les chasseurs, a maintenu longtemps un flou artistique et politique sur cette question. La secrétaire d’État à la Biodiversité, la peu identifiée Bérangère Couillard, annoncera ce lundi 9 janvier, dans le Loiret, le contenu d’une réforme. Projet ? Développer une application mobile (nommée Suricate) qui permettra aux chasseurs de se déclarer… et aux promeneurs de se décaler.

L’appli Holy Owly de l’apprentissage des langues rachetée par un groupe suédois ! • Il va falloir apprendre aussi le suédois. Holy Owly, une application de l’edtech qui favorise l’apprentissage pédagogique des langues vivantes vient tout juste d’être rachetée par le groupe suédois Albert. Une opération à 3,6 millions d’euros ! De quoi bien commencer 2023 pour ce groupe en expansion continue… 100 % de croissance cette année. La proposition est claire et nette : 5 minutes chaque jour, 6 jours par semaine, l’enfant découvre 3 mots ou 3 phrases sur un thème de la vie quotidienne. Rien de mieux pour entrer au cœur d’une langue et transformer votre bambin en polyglotte averti.