Temps de lecture estimé : 2 minutes

RH : des créations de postes en hausse en 2021• Le cabinet de recrutement Fed Human, spécialisé dans les ressources humaines, a publié son baromètre 2021 des recrutements. La dynamique de créations de postes en RH enregistre une forte hausse. Les recrutements pour accroissement de l’activité (+9 points) et les créations de postes (+6 points) ont gagné du terrain en 2021. 21 % des embauches en CDI étaient liées à des créations de postes. Contre 15 % en 2020. Les embauches liées à l’accroissement de l’activité ont également augmenté. L’indice passe de 28 % en 2020 à 37 % en 2021. Les recrutements pour remplacement d’un collaborateur restent le premier motif d’embauche, bien qu’en légère baisse par rapport aux autres motifs (+ 42 %). Ces légères mutations s’expliquent par une prise de risque plus importante des candidat·es, qui quittent leurs postes plus facilement.

L’ECV, soit l’engagement pour la croissance verte de l’événementiel professionnel, vient d’être signé • Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, et Jean-Baptiste Lemoyne, ministre délégué auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, ont signé l’engagement pour la croissance verte, l’ECV, le 7 février. Cet accord engage les professionnel·les de la filière dans une dynamique circulaire et davantage respectueuse de l’environnement. Ce projet est co-construit entre l’organisation professionnelle Unimev, l’État et les services associés relatifs à la transition de l’industrie vers l’économie circulaire. Cet engagement s’appuiera sur une étude relative à la gestion des déchets menée par le Cabinet Deloitte. L’ECV a pour principale vocation la réduction des déchets événementiels et le réemploi de ces derniers : réutilisation des matériaux utilisés etc… Ce dispositif est en partenariat avec les services du ministère de la Transition écologique et de l’Économie. Des indicateurs concrets basés sur le pourcentage de déchets et sur le pourcentage de mobilier réemployé, ont été retenus afin de mesurer les progrès de la filière.

Les salaires des juristes et des fiscalistes en hausse depuis plusieurs années • Le cabinet de recrutement Fed Légal, spécialisé dans les métiers juridiques et fiscaux, a interrogé plus de 700 professionnel·les sur leur rémunération. L’étude démontre que le secteur est actuellement très porteur. La crise sanitaire a constitué un levier qui a permis de montrer l’importance des fonctions juridiques au sein des entreprises. Les salaires des juristes et des fiscalistes se révèlent en forte hausse. 51 % d’entre eux·elles ont perçu une augmentation de leur rémunération fixe en 2020. Les salaires des employé·es d’Île-de-France enregistrent la plus forte hausse, il faut compter 15 % de moins dans les autres régions. Les secteurs de la pharma et de l’Oil & Gas restent les mieux rémunérés.

RATP : une grève est programmée le 18 février, les employé·es réclament une hausse des salaires • Les organisations syndicales de la RATP appellent à une journée de grève le 18 février. Elles réclament une revalorisation des salaires pour lutter contre l’inflation. La CGT, premier syndicat du groupe, réclame 3 % de revalorisation annuelle sur les trois prochaines années. « On est en année électorale, il y a des discours sur la nécessité d’augmenter les salaires mais la direction de la RATP fait la sourde oreille », a déclaré Bertrand Hammache, délégué syndical central CGT. Des perturbations sont à prévoir sur tout le réseau le 18 février… pour la bonne cause ?