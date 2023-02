Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le Sri Lanka en faillite jusqu’en 2026 • Ce sont les mots du président Ranil Wickremesinghe hier au Parlement sri-lankais. L’année écoulée a été celle de nombreuses pénuries, d’une crise économique historique et d’une population désespérée au Sri Lanka. Le Président a profité de cette annonce pour appeler à soutenir ses nouvelles réformes. Les seules qui – selon lui – pourraient finir par remettre le pays sur des rails économiques viables. « L’introduction de nouvelles politiques fiscales est une décision politiquement impopulaire. Rappelez-vous, je ne suis pas ici pour être populaire. Je veux sortir cette nation de la crise dans laquelle elle est plongée », a-t-il souligné.

38,475 milliards de bénéfices opérationnels pour Total en 2022 • Soit une hausse de 90 % par rapport aux résultats de 2021. Le résultat net dépasse les 20 milliards de dollars. Un record absolu pour le groupe et l’un des meilleurs de l’histoire des entreprises du CAC40. Résultat, les actionnaires toucheront 3,81 euros par action au titre de 2022 en dividende. Une annonce qui devrait alors raviver les polémiques qui ont ébranlé le groupe en fin d’année dernière…

Les entrepreneurs fâchés contre les assureurs traditionnels ? • C’est la question qui a motivé une nouvelle enquête Ipsos. Selon l’institut de sondage 48 % des entrepreneurs ont pratiqué (ou pratiquent toujours) leur activité professionnelle sans couverture d’assurance travail. Au sein de ce panel, 37 % des entrepreneurs estiment que les prix ne reflètent en rien la qualité des services. Et 82 % préféreraient aussi signer un contrat clair et transparent. Le néo-assureur Insify se positionne pour répondre à cette demande grandissante.

Clarins va ouvrir un nouveau site de production à Troyes • Ils avaient le choix entre Saint-Quentin (Aisne) et Troyes (Aube). Ce sera finalement pour l’ancienne cité gallo-romaine de l’Est de la France ! L’acteur mondial de la beauté va y implanter son site de production en complément de celui déjà existant, à Pontoise (Val-d’Oise). Au total, Clarins va investir 135 millions d’euros dans cette usine. À terme, cela devrait créer 300 nouveaux emplois. Un coup historique pour l’agglomération troyenne !

À vos plumes ! • Douze millions de Français ont déjà pensé à écrire un livre. Et seulement 5 % passent le cap. Mursty lance alors son programme d’accompagnement pour faire sauter les blocages. Fini le manque de méthodologie ou la procrastination, la formation s’articule en quatre étapes pour aider les auteurs à écrire un livre professionnel en 90 jours. Du plan initial jusqu’à l’édition finale, Mursty vous accompagne dans la création d’un ouvrage qui vous ressemble et que vous serez fier de publier.

Milleis Banque Privée finalise son rapprochement avec le groupe Cholet Dupont Oudart • Tout seul on va plus vite, mais ensemble… C’est officiel, Milleis Banque Privée et Cholet Dupont Oudart ont confirmé leur rapprochement ! « Nous sommes particulièrement heureux de notre rapprochement avec Cholet Dupont Oudart, banque privée établie en France depuis le XVIIIe siècle. Nos valeurs communes, nos expertises et le savoir-faire de nos équipes permettront de répondre aux attentes de nos clients respectifs […] Cette alliance nous permet ainsi d’aborder un nouveau chapitre pour le bénéfice de nos clients et de l’ensemble de nos collaborateurs », se réjouit Nicolas Hubert, directeur général Milleis Banque Privée. Bref, avec ce rapprochement, Milleis marque encore un peu plus son empreinte dans le domaine de la gestion de patrimoine avec des avoirs confiés à hauteur de 13 milliards d’euros.