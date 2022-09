Temps de lecture estimé : 2 minutes

Un plafond de revenu pour les producteurs d’énergies • L’Union européenne entend plafonner les revenus des producteurs d’énergies, que celle-ci soit d’origine nucléaire ou renouvelable. Selon la présidente de la Commission européenne, Ursula Von der Leyen les producteurs d’énergies « à faible teneur en carbone réalisent des revenus massifs ». Les bénéfices « inattendus » seront réorientés « pour soutenir les personnes et les entreprises vulnérables » et transformés en « contribution de solidarité ».

La sobriété énergétique appliquée aux industries • Le gouvernement a pour objectif de réduire de 10 % la consommation d’énergie de la France d’ici à deux ans. Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, et Roland Lescure, ministre chargé de l’Industrie, ont tenu la première réunion du groupe de travail sur la sobriété énergétique dédié à l’industrie ce mercredi 7 septembre. « L’industrie a fait énormément d’efforts sur la consommation d’énergie au cœur de ses processus. La production a été optimisée pour consommer le moins d’énergie possible, ce n’est pas là que se situent les économies d’énergie », a déclaré la ministre. Parmi les pistes évoquées, des mesures de « contrôle de la température dans les bureaux » et les « ateliers », et d’autres sur l’éclairage ou l’utilisation des bâtiments lorsqu’ils ne sont pas ouverts au public. Selon Agnès Pannier-Runacher, ces mesures pourraient réduire la consommation énergétique des industries de 5,7 % à 10 %. Et la ministre de rassurer les professionnels du secteur : « L’industrie est un gros consommateur d’énergie, mais c’est un secteur que l’on souhaite au maximum préserver. » Bref, vous l’aurez compris, l’heure est à la sobriété.

Les entreprises du G7 ne s’engagent pas assez pour le climat • L’ONG CDP (Carbon Disclosure Project) dénonce les actions insuffisantes des entreprises privées des pays du G7 en faveur du climat. Dans un rapport l’institution estime à 2,7 °C le réchauffement climatique par rapport à l’ère pré-industrielle en l’état actuel des engagements de celles-ci. Un résultat qui ne satisfait pas l’objectif des 2°C fixé en 2015 par l’accord de Paris. Selon l’étude, les entreprises les plus vertueuses se situeraient en Allemagne et en Italie avec un réchauffement de 2,2°C. La France se place juste derrière ses voisins avec 2,3 °C. Et le Canada occupe la dernière place avec 3,1 °C.

Le poumon vert de la planète en danger • Environ un quart de l’écosystème de l’Amazonie est irréversiblement détruit, ont annoncé les dirigeants indigènes à l’occasion du 5e sommet des Peuples indigènes qui se déroule à Lima (Pérou). « C’est une alerte rouge nous disant que, si nous ne faisons rien maintenant, nous n’atteindrons pas les objectifs de développement de 2030 ni ceux des grands accords conclus à la COP de Glasgow », a déploré Gregorio Mirabal, chef de la coordination des organisations autochtones du bassin amazonien. En cause : la déforestation, le narcotrafic et la contamination de l’écosystème. À ce rythme « la température va augmenter de deux degrés », a averti le chef du peuple Wakuenai Kurripako.

Les cadres français prennent le large • La pandémie a donné des envies d’ailleurs aux travailleurs français. Selon une enquête menée par le cabinet Robert Walters, un cadre sur trois qui souhaite déménager courant 2021 a finalement concrétisé son projet. Dans le détail, 19 % se sont installés en Auvergne-Rhône-Alpes, 15 % en Provence-Alpes-Côte d’Azur et 10 % en Nouvelle-Aquitaine. 51 % de ces « cadres mobiles » ont changé d’emploi après le déménagement, un chiffre qui grimpe à 77 % pour les moins de trente ans. Et bonne nouvelle, seuls… 4 % d’entre eux regrettent leur déménagement !