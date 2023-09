Temps de lecture estimé : 2 minutes

Passe rail : possible en France ? • Deutschlandticket. Voilà un mot allemand qui n’a pas d’équivalent en français. Ce Passe rail, qui permet de circuler dans toute l’Allemagne pour 49 euros par mois, inspire Emmanuel Macron, qui rêve de le dupliquer en France. Il a promis au vidéaste Hugo Travers qu’il avancerait vers cette idée, « aux côtés des régions qui le souhaitent ». Problème, les régions, qui ont l’essentiel de la compétence ferroviaire, ne veulent pas d’un tel projet. Chacune veut faire sa politique tarifaire dans son coin. En Occitanie, Carole Delga accuse le président d’avoir « un train de retard », elle qui met déjà en œuvre la gratuité des TER pour les jeunes. Dans le Nord du pays, Xavier Bertrand pose ses conditions au micro de « Ma France », sur France Bleu, avec Wendy Bouchard. « Le Passe rail peut être une bonne idée si l’État est financièrement au rendez-vous ».

Margrethe Vestager rêve de la BEI • La commissaire danoise à la Concurrence va temporairement quitter son poste à Bruxelles. Margrethe Vestager pense à la suite, à moins d’un an du renouvellement de la Commission. Afin de continuer sa carrière, elle vise un haut poste, prestigieux et fort bien rémunéré… La Banque européenne d’investissement (BEI), qui siège à Luxembourg. Cette « BPI » européenne est censée jouer un rôle majeur dans le financement des énergies renouvelables – c’est donc un poste stratégique. Cette figure relativement connue de la bulle bruxelloise parviendra-t-elle à battre Nadia Calvino, ministre espagnole de l’économie et également candidate ?

Grande-Bretagne : vers une dégradation historique du niveau de vie ? • Les pays anglo-saxons semblent traverser une crise grave. Après l’Allemagne, dont les indicateurs virent au rouge, voici que le Royaume-Uni fait savoir ses difficultés. La Resolution Foundation, institut économique réputé, nous apprend que les familles les plus pauvres du pays « devraient connaître (dans les mois qui viennent) de nouvelles baisses de revenus, en raison de la hausse des impôts, de la fin d’aides au coût de la vie et de l’augmentation du coût du logement ». La flambée des prêts immobiliers laisse craindre une situation très dégradée pour le peuple britannique, contraint à réduire son train de vie. « La législature actuelle est en passe d’être de loin la pire en termes d’évolution du niveau de vie depuis au moins les années 1950 », indique plus loin la Resolution Foundation. La paupérisation des masses est en marche.

Zara se lance dans la seconde main • Un motif d’espoir face à l’inflation. Zara, géant espagnol du vêtement, va lancer une plate-forme dédiée à la seconde main, sobrement appelée Pre-owned. Le groupe Inditex, qui chapeaute l’enseigne, indique vouloir « aider [ses] clients à prolonger la durée de vie utile de [ses] produits ». De quoi aller concurrencer Vinted, le géant du secteur. Moyen aussi, en parallèle, d’améliorer l’image environnementale de la marque.

TVMonaco, un formidable projet au service de la francophonie • La naissance d’un média mérite d’être célébrée. Avec TVMonaco, la Principauté se dote enfin d’un audiovisuel public national, capable de rayonner dans toute la francophonie, en partenariat direct avec TV5Monde ! La chaîne émet depuis vendredi 1er septembre, inaugurée comme il se doit par S.A.S Albert II de Monaco. Les premiers jours de diffusion laissent entrevoir un vrai succès d’estime et d’audience. Journaux, documentaire, sport, art de vivre, accent mis sur l’écologie et le développement durable… Un mot pour définir ce nouveau média : « atypique » !