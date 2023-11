Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le gouvernement incite les Français à ne plus jeter leurs vêtements usés • Cela n’a rien de révolutionnaire, mais ne jouons pas les rabat-joie. Depuis ce mardi 7 novembre, il est possible de profiter d’un « bonus réparation » pour le textile, sur le même modèle que celui qui existe déjà pour certains biens électriques et électroménagers. Un bonus financé par un fonds doté de 154 millions d’euros entre 2023 et 2028, qui donnera droit à des aides comprises entre 6 et 25 euros. Dans le détail, comptez 7 euros pour refaire un talon et jusqu’à 25 euros pour une doublure, chez les couturiers et cordonniers qui ont demandé à être labellisés par l’éco-organisme Refashion, qui pilote le projet pour l’État. Pour rappel, les Français « jettent 700 000 tonnes de vêtements chaque année », un constat que regrettait en juillet Bérangère Couillard, secrétaire d’État chargée de l’Écologie devenue depuis ministre déléguée chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes.

Tempêtes Ciaran et Domingo : « 120 000 demandes d’indemnisation déposées » • On compte des centaines de milliers de sinistres liés au passage des tempêtes Ciaran et Domingo dans l’Ouest et le Nord de la France – arbres tombés, toitures arrachées, etc. Pour BFM TV, le ministre de l’Économie Bruno Le Maire a indiqué que «120 000 demandes d’indemnisation » avaient été déposées chez les différents assureurs à ce stade. « Il y a sans doute beaucoup de demandes qui n’ont pas encore été faites, parce que l’électricité est coupée, le téléphone pas encore rétabli », prévient le ministre. « On va avoir des demandes d’indemnisations qui vont se chiffrer en centaines de millions d’euros ». Des chiffres, qui quoiqu’élevés, sont « très loin des milliards de la tempête de 1999 », a précisé le patron de Bercy.

54 % des Français « peu » ou « pas » alignés avec leur travail • Voilà ce qu’il ressort d’une enquête menée par Ignition Program, une agence RH à 360°. Parmi les autres enseignements : 60 % des actifs estiment ne pas avoir de plaisir à travailler alors que le plaisir est l’une des motivations essentielles qui revient chez les salariés. Comment expliquer un tel désalignement ? Parmi les 54 % de personnes désalignées, 45 % d’entre elles sont frustrées car leurs attentes principales ne sont pas assez prises en compte par leur entreprise et 55 % d’entre elles sont également frustrées car leur entreprise leur propose un niveau trop élevé sur des drivers peu importants.

Sciences Po lance son Institut pour les transformations environnementales • Un nouveau virage écolo vient d’être pris au sein de l’institution parisienne. Sous l’impulsion de son directeur Mathias Vicherat, Sciences Po inscrit les transformations environnementales au cœur de son plan stratégique, de son projet pédagogique et de ses travaux de recherche. Science Po entend devenir l’université européenne de référence sur ces enjeux. Parmi les objectifs de ce nouvel institut : rendre plus visible le positionnement de Sciences Po sur les initiatives et programmes existants, accompagner l’approfondissement de l’offre académique et de recherche, en accélérant l’ouverture vers d’autres sciences.

Airbnb dans le viseur de l’Italie • Le bras de fer continue. Le parquet de Milan accuse Airbnb de ne pas avoir collecté une taxe sur les revenus locatifs perçus par les propriétaires entre 2017 et 2021. Résultat, les autorités ont ordonné la saisie de plus de 779 millions d’euros auprès de la plate-forme de locations dans le cadre d’une enquête pour évasion fiscale, a indiqué lundi la police financière. Pour l’heure, Airbnb, qui se dit « surpris et déçu » conteste : « Nous pensons que nous avons agi en accord avec la loi et nous entendons faire valoir nos droits », a ajouté la plate-forme. À la justice de trancher.