Un Français sur deux dit subir les conséquences du réchauffement climatique • Alors que la COP27 se déroule actuellement en Égypte, un sondage d’OpinionWay pour l’Ademe fait état des inquiétudes climatiques des Français. Un sur deux déclare subir « souvent ou parfois » les effets du dérèglement climatique. Un chiffre qui plafonnait à 27 % en 2015. Autre enseignement fort de ce sondage : 81 % des interrogés reconnaissent que les activités humaines réchauffent dangereusement la planète. Là encore, ils n’étaient « que » 65 % à dresser ce constat en 2010. Enfin, pour lutter contre ce réchauffement climatique, 90 % des Français estiment « très souhaitable » le développement des énergies renouvelables.

Une aide financière pour les ménages modestes qui se chauffent au fioul • Depuis ce lundi 7 novembre, les ménages modestes peuvent bénéficier d’une aide comprise entre 100 et 200 euros. Une mesure qui s’inscrit dans une enveloppe globale de 230 millions d’euros votée par le Parlement cet été. Dans le détail, ce chèque fioul, valable un an, s’élève à 200 euros pour les ménages qui gagnent moins de 10 800 euros par an par unité de consommation – « c’est-à-dire quand le revenu d’un adulte du ménage, une fois déduite notamment la charge que représentent les mineurs, ne dépasse pas 10 800 euros par an, selon le calcul de l’Insee », rappellent nos confrères de 20 Minutes. Ce chèque atteindra 100 euros pour les ménages qui gagnent entre 10 800 et 20 000 euros par an par UC. Une aide susceptible de se cumuler avec le chèque énergie habituel.

Les Français ont toujours confiance dans le système bancaire • Et ce malgré l’inflation et la crise économique. Une enquête menée par Harris Interactive pour le Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR) chiffre à 68 % les Français qui ont toujours confiance dans le système bancaire. Soit une hausse d’1 point par rapport à 2021 et de 16 par rapport à 2016. Aussi, 68 % des Français se disent confiants lorsqu’ils confient leur argent à une banque. « Dans une période post-covid, de conflit en Ukraine et d’incertitude économique, la confiance des Français envers le système bancaire reste intacte », se réjouit Thierry Dissaux, président du directoire du FGDR.

Quelles sont les entreprises les plus « female-friendly » dans le monde ? • Pour ce classement 2022, Statista a interrogé 85 000 femmes issues de 36 pays qui travaillent pour des entreprises multinationales. Des enquêtes anonymes qui invitaient les participantes à évaluer les performances de leur employeur en termes de genre. Une des questions, par exemple : hommes et femmes ont-elles les mêmes possibilités d’avancement ? Bref, de cette enquête, le magazine Forbes en a fait un classement des 400 entreprises les plus engagées en faveur des femmes, voici le top 10 :

Grupo Argos, (construction et exploitation de pétrole et de gaz, Colombie)

Clorox (commerce de détail et de gros, États-Unis)

MAIF (Assurances, France)

Desjardins Group (banque et services financiers, Canada)

John Lewis Partnership (commerce de détail et de gros, Royaume-Uni)

The Estée Lauder Companies (média et publicité, États-Unis)

Zalando (vêtements et chaussures, Allemagne)

Booz Allen Hamilton (services professionnels, États-Unis)

Merck KGaA, Darmstadt, Germany et ses filiales (médicaments et biotechnologie, Allemagne)

ENBW (services publics, Allemagne)

Ps : l’entreprise française BioMérieux se classe au 14e rang, Naval Group est 22e, Hermès International 28e.