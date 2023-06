Temps de lecture estimé : 2 minutes

France Travail entre en piste · Olivier Dussopt a présenté, le 7 juin en Conseil des Ministres, son projet de loi « Plein emploi ». Un grand moment pour le ministre du Travail, qui espère rebondir après la séquence des retraites. Avec France Travail, c’est Pôle emploi qui tire sa révérence… Simple coup de peinture ? L’équipe Borne espère surtout appliquer une nouvelle méthode, en renforçant l’accompagnement et l’insertion. Par exemple, les personnes inscrites devront signer un « contrat d’engagement » avec leur conseiller. Les allocataires du RSA seront par ailleurs automatiquement enregistrés. Le chemin législatif commence pour cette réforme qui doit, en principe, conduire notre pays vers le plein emploi d’ici à 2027 ; c’est-à-dire vers un taux de chômage inférieur à 5 %.

Le Japon veut vous décourager d’aller le visiter · Les Japonais en ont ras-le-bol. Tokyo veut frapper les touristes étrangers au portefeuille… pour les dissuader de venir ! Beaucoup de Japonais se plaignent en effet de l’afflux touristique impressionnant, source, paraît-il, de « nuisances ». Ainsi, outre un alourdissement considérable des procédures, des taxes et augmentations viennent compliquer la donne. Par exemple, le Railpass, qui permet de visiter le Japon par le train, voit son prix relevé de 70 % ! Ainsi, le Japon poursuit sa stratégie vers le « tourisme durable », mise en place dès 2018. Et rêve de voir le montant des dépenses individuelles des touristes en yens augmenter de 25 %. Moins de touristes, mais des touristes plus riches et plus dépensiers. Une équation qui pourrait marcher.

Chris Christie, nouveau prétendant à la Maison-Blanche · Qui veut la place de Biden ? Dans le camp républicain, les ambitions fleurissent en ce printemps. Alors que Donald Trump fait largement la course en tête des primaires, et même d’un potentiel duel avec Joseph Robinette Biden, un certain Chris Christie tente d’entrer en lice. Déjà candidat en 2016, cet ancien gouverneur du New Jersey, aux airs de Xavier Bertrand d’outre-Atlantique, n’a pas vraiment de programme. Sinon de taper, encore et toujours, sur le milliardaire aux mèches blondes qu’il accuse d’être « la marionnette de Poutine ».

La RATP se dirige vers un été de tous les travaux · Faire peau neuve avant d’accueillir la planète sport aux JO de Paris 2024 ? La RATP compte mener, tout l’été, une vaste campagne de modernisation. Ainsi, les conditions de circulation seront rendues plus difficiles. Cinq lignes de RER, sept lignes de train, neuf lignes de métro et quatre lignes de tramway connaîtront des interruptions plus ou moins importantes. Un vrai capharnaüm en perspective… Pour le détail, on se reportera à ce communiqué de la régie présidée par Jean Castex.

Sophie Davant : bientôt sur Europe 1 ? · Elle pourrait être la femme de ce mercato télé 2022-2023. Sophie Davant pourrait rejoindre la station Europe 1, et devenir la figure de proue de la radio bleue. Le carrefour 16h-18h, qui fait face aux Grosses Têtes de Laurent Ruquier sur RTL, est notamment évoqué. Beau duel en perspective ! Un hiérarque de France Télévisions a déjà annoncé qu’elle devrait, selon toute vraisemblance, arrêter la présentation d’« Affaire Conclue », l’émission de brocante qui fait les belles heures de France 2. Sophie Davant poursuivra toutefois, une fois par an, l’animation du Téléthon, dont elle est le fidèle visage.