Temps de lecture estimé : 2 minutes

Apple lance un service « acheter maintenant – payer plus tard » • En plus des nouveautés d’iOS 16, Apple a annoncé lundi 6 juin son entrée sur le marché des solutions de paiement en plusieurs fois. Le service Apple Pay Later donnera aux utilisateurs d’Apple Pay le moyen d’étaler un paiement sur six semaines sans aucun frais ni intérêt. Une nouvelle diversification pour le mastodonte américain qui se lance dans un secteur déjà bien exploité par d’autres entreprises comme PayPal ou Affirm, partenaire d’Amazon. Le cabinet américain Grand View Research a estimé que le marché du « acheter maintenant-payer plus tard » valait 5 milliards de dollars en 2021 et atteindra les 40 milliards d’ici à 2030.

Le ministre de l’Agriculture vient en aide aux producteurs touchés par les intempéries • Au lendemain d’un épisode désastreux de grêle dimanche 5 juin, le ministre de l’Agriculture Marc Fesneau a annoncé lundi des mesures pour venir en aide aux agriculteurs. En visite dans l’est bordelais, le ministre promet que « l’on va activer très rapidement les dispositifs qu’on connaît, comme l’allègement des charges sociales, la défiscalisation sur la taxe sur le foncier non bâti. » Côté prévention, le ministre a assuré travailler « à des systèmes qui permettent d’amoindrir les effets des phénomènes tempétueux face au dérèglement climatique qui produit des événements plus réguliers et plus puissants ».

25 milliards d’euros placés dans l’épargne solidaire en 2021 • 5,1 milliards d’euros en plus. L’épargne solidaire a atteint un nouveau record, selon une étude du journal La Croix et de l’association FAIR. Le placement privilégié : l’épargne salariale, avec 14,1 milliards d’euros d’encours. Cette croissance s’explique par « des marchés boursiers haussiers », selon le président de FAIR, mais pas seulement : il cite également la loi Pacte qui oblige les contrats d’assurance vie à contenir au moins une unité de compte solidaire. Les fonds collectés participent au financement de projets comme la réinsertion sociale ou le développement durable. En 2021, 1 350 projets ont été soutenus pour presque 700 millions d’euros.

Vente aux enchères d’une première édition d’Harry Potter à l’école des sorciers chez Christie’s • La société d’enchères Christie’s s’apprête à vendre un exemplaire du premier tirage de 1997 du livre Harry Potter à l’école des sorciers. Parmi les erreurs de ce premier tirage, le mot « philosophers » est mal orthographié sur la quatrième de couverture, et le terme « une baguette » est répété à la page 53. En tout, 500 exemplaires avaient été tirés mais seulement 200 s’étaient retrouvés à la vente. En décembre 2021 au Texas, un autre exemplaire du même tirage a été vendu pour environ 420 000 euros. Cette fois-ci, les enchères débuteront à un peu plus de 230 000 euros. C’est de la coquille chère…

Victor Pailhac, l’un des plus jeunes candidats aux législatives • Il a vingt ans et veut déjà être député. Victor Pailhac se présente dans la 9e circonscription des Yvelines en tant que candidat pour la Nupes (Nouvelle union populaire écologique et sociale). Étudiant en troisième année de philosophie à la Sorbonne et porte-parole des jeunes pour le parti Révolution écologique, le jeune homme dit s’intéresser « aussi bien au pouvoir d’achat des habitants des quartiers populaires qu’aux problèmes liés à la ruralité avec un système agricole en faillite ». Pour rappel, la plus jeune députée de l’histoire se nomme… Marion Maréchal, élue à 22 ans, 6 mois et 7 jours !

FR-Alert, un nouveau système en cas de danger • Enfin ! La France se dote d’un système d’alertes pour l’ensemble de la population. Le dispositif FR-Alert se trouve en expérimentation avant son déploiement national d’ici peu. Le ministère de l’Intérieur pourra désormais vous envoyer une notification d’alerte si un incident majeur survient autour de vous. FR-Alert mêle deux technologies : la diffusion cellulaire, qui envoie un message plus léger qu’un SMS via la 4G, et les SMS géolocalisés pour les téléphones qui n’accèdent pas à Internet. Obligatoire dans l’Union européenne d’ici au 21 juin, la notification sera dotée d’un son et d’une vibration, même en mode silencieux.