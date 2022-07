Temps de lecture estimé : 2 minutes

Fin de partie pour Boris Johnson • Margaret Thatcher le disait souvent : « Une semaine, c’est une très longue période en politique. » Boris Johnson en fait l’amère expérience et quitte le pouvoir après trois jours d’une crise gouvernementale jamais vue. Une incroyable vague de démissions au sein du gouvernement a provoqué sa chute. Plus de cinquante ministres manquaient à l’appel ! En cause, son « leadership », très affaibli par une série de scandales. Il devrait rester en poste jusqu’à l’automne, date à laquelle un nouveau chef conservateur sera élu. La bataille est lancée.

La directrice générale du FMI très inquiète • Kristalina Georgieva est pessimiste. Les prévisions pour l’économie mondiale « se sont nettement assombries depuis avril. Nous sommes dans des eaux très agitées ». Un halo bien sombre qui irait jusqu’à la récession mondiale ? « Le risque ne peut être écarté », déclare cette économiste bulgare. Et malheureusement, rien ne dit que les choses iront mieux l’an prochain : « Cela va être une année 2022 compliquée, mais [ce sera] peut-être encore plus compliquée en 2023. » La prévision de croissance mondiale pour 2022, prévue à 3,6 %, devrait être sérieusement revue à la baisse dans les toutes prochaines semaines.

L’indemnité carburant arrive en Octobre • Une nouvelle ristourne gouvernementale s’apprête à voir le jour : l’indemnité carburant. Elle est à destination des « gros rouleurs » ou, comme Gabriel Attal aime à dire, des « gros bosseurs ». Ciblée sur ceux qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler, elle doit soutenir l’activité économique face à des Français qui, pour beaucoup, ne s’y retrouvent plus. Ce dispositif, très compliqué à mettre en place, doit en principe remplacer la « ristourne Castex », (-18 centimes au litre sans conditions). Mais cela s’annonce plus complexe. L’indemnité carburant et « l’aide 18 centimes » vont cohabiter, en principe d’octobre jusqu’à la fin 2022. Pour trois mois seulement ? Le gouvernement nous y habitue : le provisoire peut durer longtemps. La « ristourne Castex » n’est donc pas enterrée.

Un nouveau patron pour EDF • Jean-Bernard Lévy va faire ses cartons plus vite que prévu. Alors qu’Élisabeth Borne a annoncé la renationalisation d’EDF, le patron de l’entreprise (déjà détenue à 85 % par l’État) va être changé. « Alors que des chantiers d’envergure seront lancés par l’entreprise dans les prochains mois, l’État et Jean-Bernard Lévy sont convenus de lancer dès à présent le processus de succession de ce dernier à la tête d’EDF », indique le ministère de l’Économie et des Finances dans un communiqué.

L’aigreur d’Anne Hidalgo • Vae victis. Malheur aux vaincus ! Depuis sa défaite, Anne Hidalgo est revenue à ses habitudes de l’Hôtel-de-Ville. En Conseil de Paris ces jours-ci, l’opposition fustige sa gestion de la capitale. L’édile fulmine et supporte de moins en moins la contradiction. La voici qui interrompt ses adversaires sur l’air de l’ironie : « On va écouter votre show. On est tous très impatients. » Rachida Dati, en opposante coriace, rappelle le score de la socialiste : « Toujours battue sur votre nom : 1,7 % à la présidentielle. Ça vous collera à vie. Ah, ça fait mal ! » Hidalgo vitupère : « Oh ! C’est à vous que ça va faire mal. Ça va vous faire très très mal. » Mystérieuse phrase… Faut-il y voir une menace ?