Temps de lecture estimé : 2 minutes

260 milliards d’euros, le coût de l’inaction climatique ?

Il y a urgence, plus que jamais. Dans un rapport publié mercredi 7 décembre, l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (Ademe) détaille les conséquences de l’inaction climatique sur l’économie française. Résultat : dans un scénario où le réchauffement atteindrait à la fin du siècle 3,5°C par rapport à l’ère préindustrielle, les dommages liés au changement climatique pourraient coûter plus de 10 points de PIB par rapport à une hypothèse où le réchauffement climatique n’existerait pas – le scénario envisagé part du principe que rien ne sera fait pour lutter contre le réchauffement. « En ne considérant que les effets directs, l’absence d’action entraînera chaque année, d’ici à la fin du siècle, une perte équivalente à 10 % du PIB, soit actuellement 260 milliards d’euros, l’équivalent de 3 500 euros par an et par Français », alerte le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu.

L’eau Hépar de retour dans vos rayons !

Une eau particulièrement reconnue pour ses bienfaits sur le transit. L’eau Hépar, riche en magnésium, s’apprête à faire son grand retour dans les rayons des supermarchés. Ces derniers mois, les bouteilles étaient devenues presque introuvables, parce que les forages d’eau dans le massif des Vosges ont été fortement perturbés par les aléas climatiques. « Comme l’ensemble de notre industrie, nous sommes confrontés à des conditions climatiques qui se détériorent, avec des événements plus fréquents et plus intenses tels que les sécheresses régulières ou de fortes pluies, qui affectent nos conditions d’exploitation et auxquelles nous nous adaptons », déclarait le groupe il y a quelques mois. Retour dans les rayons, certes, mais plus sous le même format. Les adeptes de l’eau Hépar ne trouveront plus que des bouteilles de 0,75 litre et le pack de six sera proposé en tarif conseillé de 3,96 euros, soit 88 centimes le litre… tout augmente.

Quel avenir pour le périphérique parisien ?

Clément Beaune a dit stop à Hidalgo. Le ministre des Transports a déclaré jeudi 7 décembre que « ce n’est pas une bonne idée à court terme d’avoir cette limitation de vitesse (50 km/h, ndlr) » sur le périphérique parisien, une mesure envisagée par la Maire de Paris. Emmanuel Grégoire, bras droit d’Anne Hidalgo s’indigne de cette décision défavorable : « Plus de 500 000 personnes subissent les pollutions du périphérique. Nous avons fait un large travail avec tous les groupes politiques et les communes limitrophes depuis 5 ans déjà […] C’est une opportunité historique et donc immanquable », martèle-t-il. Les Franciliens sont-ils du même avis ? Pour rappel, un premier abaissement de la vitesse à 70 km/h sur le boulevard périphérique parisien avait été décidé en 2014 par le Premier ministre de l’époque, Manuel Valls. En plus d’une limitation à 50 km/h à la suite des Jeux olympiques et paralympiques, la mairie de Paris songe à réserver la voie de gauche de l’axe routier aux déplacements en covoiturage.

La renommée de l’école, toujours un atout (financier) pour les jeunes diplômés

Avoir fait HEC ou l’Essca n’aura pas la même influence sur votre fiche de paie, à en croire l’enquête annuelle « jeunes diplômés » du cabinet WTW publiée le 5 décembre. En brut, le salaire annuel médian des diplômés d’une école de commerce de « 1er rang » (HEC, Essec, Edhec, etc.) est de 43 000 euros par an contre 38 000 euros pour les diplômés d’une école dite de « 3e rang » (Inseec, Montpellier BS, etc.). Soit un écart de 13 %. Même logique du côté des écoles d’ingénieurs où sortir de Polytechnique ou Mines ParisTech permet à un jeune de prétendre à un salaire brut annuel de 43 500 euros contre 40 500 euros pour un diplômé d’une école moins bien classée (Grenoble INP ou INSA Toulouse, par exemple).

crédits : shutterstock