Temps de lecture estimé : 2 minutes

Les aides aux entreprises plus fournies que prévues • Pour faire face à la crise qui résulte de la guerre entre l’Ukraine et la Russie, le gouvernement a mis en place des prêts garantis par l’État (PGE). Et bonne nouvelle, le ministère de l’Économie a annoncé que ceux-ci seraient finalement plus importants qu’initialement prévus. Le montant plafond d’emprunt sera fixé à 15 % du chiffre d’affaires des entreprises concernées au lieu de 10 %. Le « PGE Résilience » vient s’ajouter au système de PGE déjà mis en place durant la crise sanitaire.

Des programmes présidentiels financièrement utopiques ? • Le think tank libéral, Institut Montaigne, estime que les programmes d’Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Valérie Pécresse et Éric Zemmour ne sont pas « équilibrés budgétairement » dans une note adressée au journal Les Échos. Selon le think tank, aucun de ces programmes ne permet à la France de passer le déficit public sous la barre des 3 %. Ils ajoutent toutefois que les programmes de l’actuel président et de la candidate des Républicains sont les plus raisonnables en terme de budget. À l’inverse, les trois autres candidat·es précité·es « présentent un vrai risque pour la dette et la soutenabilité des finances publiques », selon le directeur des publications de l’Institut Montaigne, Victor Poirier, cité par Les Échos.

Vous pouvez déclarer vos revenus ! • Depuis hier, jeudi 7 avril, les Français·es peuvent commencer leur déclaration de revenus pour 2021. Les ménages qui ne sont pas en mesure de remplir leur déclaration en ligne auront jusqu’au 19 mai pour l’envoyer par la poste. Les contribuables connecté·es devront s’acquitter de cette tâche entre le 24 mai et le 8 juin, selon leur département de résidence.

Ouverture de la deuxième dose de rappel • Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé l’ouverture de la deuxième dose de rappel de vaccin contre la covid-19 aux personnes âgées de plus de 60 ans. Les concerné·es doivent avoir reçu leur dernière injection il y a plus de six mois. Celle-ci ne sera pas rendue obligatoire. « On sait qu’une injection de rappel, quand on a 60 ans et plus, réduit de 80 % le risque d’hospitalisation, de réanimation et de décès. Même si ce risque est moins élevé aujourd’hui qu’il l’était avec les variants précédents et lorsqu’il n’y avait pas de couverture vaccinale, il y a un risque résiduel. On peut le réduire par quatre, donc on le propose », a déclaré Olivier Véran.

Vingt-trois pays concernés par les pizzas contaminées • La France, la Belgique, le Luxembourg, la Suisse, l’Andorre, Saint-Martin, la Slovénie, le Qatar, le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun… Ce sont vingt-trois pays qui ont reçu les pizzas surgelées Fraich’Up de Buitoni supposées contaminées par la bactérie E.Coli. Ces produits, fabriqués en France dans l’usine de Caudry dans le Nord, auraient déjà causé de graves contaminations et seraient à l’origine de deux décès dans l’hexagone.