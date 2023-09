Temps de lecture estimé : 2 minutes

Climat : 2023, l’année la plus chaude ? · Nous le savons, le monde est entré dans l’ère du grand réchauffement. « L’effondrement climatique a commencé », selon l’ONU. Antonio Guterres, secrétaire général de l’institution, laisse entrevoir le pire. « Notre climat implose plus vite que nous ne pouvons y faire face, avec des phénomènes météorologiques extrêmes qui frappent tous les coins de la planète ». Asie, Europe, Amérique… Tous les continents sont en danger. Plus grave, même l’hémisphère sud, pourtant en plein hiver austral, connaît des records de chaleur.

Le Maire veut baisser les impôts · Bruno Le Maire précise, dans les colonnes du Figaro, son intention pour les comptes de la France. Principale annonce : la baisse des impôts. Ils devraient baisser de deux milliards d’euros d’ici à 2025… « Si possible », précise l’homme de Bercy, partisan de la prudence. Des allégements qu’il veut cibler sur les classes moyennes. Autre sujet, la baisse des volumes dans la grande distribution : « Ces bouteilles de jus d’orange qui contenaient 1 litre et qui contiennent désormais 900 millilitres sans informer clairement le client, cela s’appelle voler ! ». Quant aux Restos du cœur en danger, le ministre agit : « En 2023, nous avions décidé de remonter de 500 à 1 000 euros le montant des dons aux banques alimentaires qui sont exonérés à 75 % d’imposition sur le revenu. Ce plafond sera maintenu en 2024 ».

Une usine du Nord sauvée par le géant de la frite belge · Bel exemple de coopération franco-belge. Le site d’Escaudoeuvres (Nord) ne disparaitra pas. Il passera simplement de la betterave à la frite. C’est le géant de la frite belge, Agristo, qui vient de racheter l’usine historique du groupe Tereos, hier spécialisée dans le sucre de betterave. Agristo veut investir 350 millions d’euros sur le site, le moderniser et l’adapter aux défis de la compétition mondiale. 40 des 120 salariés restent en poste, « seulement » vingt licenciements secs sont à craindre. Agristo prévoit la création de 350 emplois directs, selon le ministère de l’Industrie. Bonne nouvelle : le Nord semble avoir stoppé sa terrible vague de désindustrialisations tous-azimuts.

French Tech : l’opacité comme boussole ? · Ce n’est pas un bon signal. La French Tech semble se lover dans l’opacité comptable. Seules 17 % des start-up ont publié leurs comptes 2022… Rappelons que la loi oblige les entreprises à publier leurs comptes, sous peine d’une amende de 1 500 euros, possiblement majorée à 3 000 euros en cas de récidive. Certains préfèrent visiblement payer l’amende (dérisoire) plutôt que de faire preuve d’ouverture. Vers une modification de la loi ?

Hidalgo va attaquer l’État en justice · Ubuesque. Aux prises avec une situation financière intenable, Anne Hidalgo, maire de Paris, va attaquer l’État devant les tribunaux. Sur LCI, l’édile déclare : « Nous sommes passés d’une dotation globale de fonctionnement de 900 millions d’euros en 2015 à zéro euro cette année. » Paris, capitale de la France, est en effet jugée suffisamment dynamique (donc riche) pour subvenir seule à ses besoins. Anne Hidalgo n’est pas d’accord : « L’État ne respecte pas les Parisiens, ni ses obligations constitutionnelles qui posent le principe de la libre-administration des collectivités ». Elle veut trainer Bercy devant « les juridictions européennes ».