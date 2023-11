Temps de lecture estimé : 2 minutes

Borne : ses mesures pour la sécurité scolaire · Comment protéger les écoles d’une attaque terroriste ? L’épineuse question inquiète évidemment la Première ministre, invitée lundi 6 novembre de la matinale de France Inter. Madame Borne est favorable à la mise en place de boutons d’appel « pour prévenir directement le commissariat » en cas de problème. Elle poursuit, pour rappeler que les « élèves qui n’ont pas respecté la minute de silence » ont « fait l’objet d’une exclusion à titre conservatoire ». Ces « 180 élèves » devront se plier à un conseil de discipline.

La Chine s’endette · Un peu plus de dette pour soutenir la croissance. C’est le choix qu’a fait la Chine, sous la présidence de Xi Jinping. Son nouveau ministre des Finances, Lan Foan, récemment nommé à la faveur d’un remaniement ministériel, veut conjurer les difficultés qui planent sur la première économie mondiale. Il s’agit notamment de soutenir la consommation et de remettre sur pied un marché immobilier en déroute. Ce seul secteur contribue au PIB chinois à hauteur de 15 %. Nous verrons dans les prochains jours combien Pékin compte emprunter sur les marchés.

Mauvais scores de Ruquier : un problème pour BFMTV · Il y a péril en la demeure BFM. La chaîne d’information peine à se relever des difficultés – aussi bien en termes d’audiences que de ressources humaines. Ainsi, « le 20 heures de Ruquier », présenté comme la grande nouveauté de la saison, n’a pas trouvé son public et tire les chiffres à la baisse. L’émission est même passée sous les 1 % de part d’audience en octobre… De quoi prévoir un arrêt en catastrophe ? Marc-Olivier Fogiel, directeur général de BFMTV, assure qu’il laissera à l’émission le temps de s’installer et dénonce une « intox ».

Barton Perreira rejoint l’univers LVMH · Barton Perreira, le lunettier de James Bond, rejoint Thélios… Et Thélios, c’est une entité LVMH. Le gigantesque groupe français s’offre donc un nouveau bijou pour sa couronne. Barton Perreira, lunettier américain fournit – outre 007 – Ryan Gosling et de multiples stars du cinéma et de la musique. L’accord de vente, révélé par le Wall Street Journal et confirmé par l’AFP, est considéré par Alessandro Zanardo, directeur général de Thélios, comme une « opportunité majeure d’expansion ». La marque, déjà très célèbre aux « States », va pouvoir conquérir le monde… sous pavillon français !

Retour du service militaire ? Le maire du Havre s’interroge · « Est-ce qu’un jour, pour préserver les intérêts de la France, sa sécurité, il ne faudra pas former – et former militairement, sinon ça n’a aucun sens – une partie de la jeunesse, voire toute la jeunesse, c’est une question qui sera peut-être posée. Comme nous vivons dans un monde dangereux, j’ai tendance à penser qu’elle sera posée bientôt ». Voilà ce qu’a déclaré Édouard Philippe dans une interview à Radio J. Jacques Chirac supprima en 1996 le service militaire pour des raisons de coût et d’opérabilité. Son retour sera sans doute une proposition phare de la campagne Philippe 2027.

crédits : shutterstock