Le rétropédalage de l’UE sur les voitures thermiques • À peine actée, l’interdiction des ventes de voitures thermiques dans l’UE d’ici à 2035 refait débat. Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur temporise sur le sujet. Bien qu’il affirme vouloir maintenir ces délais, il nous met tout de même en garde contre une électrification trop rapide de notre parc automobile. Selon lui, sept millions de bornes électriques seront nécessaires pour assurer la transition. Il n’en existe que 700 000 aujourd’hui en Europe. La garantie d’une électricité propre sur le continent d’ici à la date indiquée est également l’une des conditions sine qua non. Une clause de revoyure est prévue en 2026. Le comité européen devra alors établir si les progrès sont assez rapides pour que l’UE puisse honorer son engagement dans les délais impartis.

Les trois secteurs les plus rémunérateurs pour nos jeunes actifs • Le cabinet Walters People publie son étude annuelle sur les jeunes actifs et le monde de l’emploi. Cette année on retrouve à la première marche du podium l’industrie pharmaceutique ! Suivie de près par le juridique et le digital. La majorité des salaires pour ces métiers-là dépassent aisément les 50 000 euros par an. Ces secteurs ont de quoi, donc, attirer les néo-actifs, particulièrement sensibles à l’argent… pour se motiver !

ArcelorMittal réduit sa production • Contexte économique fortement dégradé, hausse des prix de l’énergie, hausse des prix de l’importation d’acier… ArcelorMittal traverse une période délicate. Pour y pallier, l’entreprise a décidé de réduire de moitié ses productions pour le site de Fos-sur-Mer (13). La direction compte également remettre en application le chômage partiel. Les employés de la centrale devront donc chômer un jour par semaine maximum à compter du mois de décembre.

Tribu de Paris change notre manière de nous gâter ! • Le postulat de départ : les goodies que les entreprises offrent à leurs clients restent un moyen de les fidéliser. Sur le papier, la démarche semble aussi efficace qu’agréable mais très souvent ces petits présents manquent d’éthique. Surproduction, industrie polluante, usine à l’autre bout du monde… Tribu de Paris dit stop à cette hérésie et lance sa gamme de cadeaux respectueux de l’environnement ! L’entreprise propose des vêtements recyclés, des gourdes, des savons de Marseille, etc. Bref, tout ce qui peut faire mouche auprès de ses clients sans abîmer notre planète. Voilà ce que l’on appelle faire d’une pierre deux coups.

xSuit réinvente le costume • « Le costume le plus confortable du monde », voilà l’accroche commerciale de cette marque qui mise sur le bien-être des employés de bureaux. xSuit a déjà fait succès outre-Atlantique avec sa gamme de costumes aussi flexibles qu’élégants. Elle se lance à présent sur le marché français. Les businessmen, qui subissaient jusque-là l’inconfort des costumes traditionnels, devraient prochainement pouvoir adopter cette nouvelle manière de s’habiller. Seront-ils aussi confortables que nos pyjamas de télétravail ?