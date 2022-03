Temps de lecture estimé : 3 minutes

Hausse de la production industrielle en France • Selon les données publiées le 4 mars par l’Insee, la production manufacturière a augmenté de 1,8 % en janvier. Elle reste cependant en retrait de 4,6 % par rapport à son niveau d’avant crise. Cette progression connaît toutefois un rythme inégal en fonction des secteurs. L’industrie agroalimentaire est en tête, suivie de près par la pharmacie (+ 21 %). Les autres secteurs restent extrêmement impactés par la crise sanitaire : dans l’industrie automobile la production recule de 5 % sur un mois et reste en deçà de 23 % de ce qu’elle était avant l’épidémie de covid-19. Une baisse liée à la pénurie des matériels de transports : -27,4 %. Les industries extractives, la cokéfaction-raffinage et l’industrie agroalimentaire sont les seuls secteurs à avoir retrouvé un niveau supérieur ou équivalent à celui d’avant crise.

Google Maps et Tripadvisor : les nouveaux canaux de communication du conflit russo-ukrainien • Alors que les médias indépendants sont en partie inaccessibles en Russie, la résistance use des moyens de communication modernes : les commentaires Google Maps et Tripadvisor. Les deux canaux sont en effet utilisés par les Ukrainien·nes pour alerter les Russes des actions de leurs dirigeant·es en Ukraine. Une initiative lancée par le groupe de hackers « Anonymous » sur Twitter. Ils encourageaient les Ukrainien·nes à commenter les pages des hôtels et restaurants russes. Des actions qui ne sont pas passées inaperçues : le site spécialisé dans les avis et conseils touristiques Tripadvisor a confirmé avoir repéré un afflux de commentaires inhabituels et décidé de bloquer temporairement les ajouts d’avis sur les fiches de dizaines de restaurants et d’hôtels en Russie. Steve Kaufer, PDG de Tripadivsor, a annoncé avoir créé à la place des rubriques forum pour que les personnes situées en Ukraine puissent partager en temps réel ce qu’il se passe dans le pays. La direction de Google Maps a, elle, rappelé que ses outils n’étaient pas conçus pour cet usage.

Greenpeace condamne l’attaque russe de la centrale nucléaire de Zaporijia • L’attaque russe de la centrale nucléaire de Zaporijia, survenue dans la nuit du 3 au 4 mars, renforce les craintes de Greenpeace sur les risques nucléaires engendrés par la guerre en Ukraine. L’organisation internationale tire la sonnette d’alarme : « L’invasion russe fait courir le risque d’une catastrophe nucléaire qui pourrait rendre une grande partie de l’Europe, y compris la Russie, inhabitable. » Elle craint aussi un scénario « potentiellement bien pire que la catastrophe de Fukushima Daiichi ». Le pire a cependant été évité, l’incendie qui s’est déclenché dans la centrale à la suite des bombardements de l’armée russe a été localisé dans l’un des centres formation pour le personnel. Aucun réacteur n’a été endommagé. Le 2 mars, Greenpeace publiait une analyse sur la vulnérabilité des réacteurs nucléaires ukrainiens, les qualifiant de « fortement usés » et de « hautement radioactifs ». Le constat de l’organisation est sans appel : « La seule facon d’éliminer le risque d’une catastrophe nucléaire est un cessez-le-feu immédiat. »

L’italien Big Mamma poursuit son ascension ! • Le groupe Big Mamma, spécialisé dans la cuisine italienne accessible et de proximité, s’implante à Marseille. À cette occasion, la chaîne se positionne sur trois créneaux : le 13 décembre, la pizzeria « le Napoli Gang » a ouvert ses portes dans la cité phocéenne, rejointe le 4 mars par le restaurant italien « le Trattoria Splendido ». Arrive aussi « TopBun », le premier établissement dédié aux burgers de la chaîne. L’objectif : proposer des burgers « désindustrialisés » et cuisinés avec des produits de saison et des buns maison ! Le plat avait été testé cet été à « la Felicità », le food market parisien du groupe. L’entreprise, qui a lancé son premier établissement il y a près de 7 ans, en compte désormais 17, dont une douzaine dans 5 villes de France. Big Mamma souhaite aujourd’hui étendre ses champs d’action, le nouveau burger TopBun fait partie de ce processus de diversification.

La guerre en Ukraine menace l’approvisionnement mondial de céréales • La Russie et l’Ukraine font partie des plus grands producteurs de blé, puisque les deux pays représentent ensemble près de 30 % du commerce de cette céréale. Le conflit menace actuellement l’approvisionnement mondial… Les cours du blé ne cessent de flamber : entre le 18 février et le 3 mars, le prix du blé est passé de 265 euros la tonne à 378 euros sur Euronext. Le maïs est également en hausse : + 67 euros en cinq jours. Même chose pour les cours d’huile et de colza. À noter que l’Ukraine assure actuellement la moitié du commerce mondial d’huile de tournesol, ce qui représente 14 % des échanges d’huiles végétales. La production de ces céréales est aujourd’hui mise en péril, tout comme son transport. Les voies de transport maritimes traditionnelles sont bloquées : la mer d’Azov est aujourd’hui fermée à la navigation. Les acheteur·ses de céréales se sont tourné·es vers les États-Unis, l’Europe et l’Amérique du Sud. Soit la manière la plus rapide de sécuriser les approvisionnements dans l’immédiat.

La Sécurité sociale prévoit de recruter 15 000 collaborateur·rices en 2022 • La « Sécu » recherche de nouveaux talents ! En 2022, elle prévoit le recrutement de 15 000 personnes, dont 7 000 en contrat à durée indéterminée (CDI), et ce dans toute la France. Parmi les profils les plus recherchés : les métiers de la relation et du service, les métiers du management ou de cadres experts, ou encore les métiers de l’informatique. « Travailler au sein de la Sécurité sociale, c’est remplir une mission de service public, donner du sens à son métier et exercer ses fonctions au sein d’une institution socialement engagée et innovante qui veille à accompagner l’ensemble de ses collaborateurs tout au long de leur carrière », a déclaré Raynal Le May, directeur général de l’Union des Caisses Nationales de Sécurité sociale.