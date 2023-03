Temps de lecture estimé : 2 minutes

France bloquée contre #Le7MarsJeBosse • La France du 7 mars a un drôle d’air. Elle semble bloquée, marquée physiquement par une grève que les syndicats rêvent déjà d’étaler dans le temps. Leur but : faire plier l’équipe Borne. Ainsi, les partisans du mouvement d’opposition au projet de loi sur les retraites rêvent-ils aujourd’hui d’une France aux rideaux baissés et aux poings levés. Certains, comme le député LFI du Val-de-Marne, Louis Boyard, lancent aux lycéens un « Blocus Challenge »… De l’autre côté du prisme politico-social, un mouvement contraire a vu le jour sur les réseaux sociaux. Le mot-dièse #Le7MarsJeBosse fleurit sur Twitter. Il rassemble ceux qui continueront à œuvrer en ce 7 mars. Faire tourner la machine. Quoi qu’il en coûte ?



Un trimestre contre l’inflation • L’union nationale pour le pouvoir d’achat. C’est l’autre nom qui pourrait être donné au « trimestre anti-inflation » qui a été annoncé hier, lundi 6 mars 2023, par le ministre de l’Économie et des Finances. Bruno Le Maire, aux côtés de sa ministre déléguée Olivia Grégoire, dévoile un plan inédit. Les grandes surfaces vont coordonner leurs actions pour garantir des prix pérennisés lors des trois prochains mois. Chacun pourra articuler la mesure selon son choix, à condition de respecter le cadre global fixé par Bruno Le Maire et son ministère. Entre économie de marché et interventionnisme… Ce trimestre d’un nouveau genre entre en œuvre immédiatement.

Fin du moteur thermique en 2030 dans l’UE ? Un « suicide » pour Salvini • Matteo Salvini, le bouillonnant ministre des Transports de l’Italie, pousse un coup de gueule. Il dit non aux institutions européennes, qui prévoient d’interdire la vente de véhicules neufs à moteur thermique à partir de 2035. Selon Salvini, cette décision du passage au tout-électrique serait un « suicide ». Autant qu’un « cadeau » fait à l’industrie chinoise. Bien plus qu’une foucade personnelle, Matteo Salvini se fait là le porte-parole de l’industrie automobile de tout un continent, largement opposée à cette mesure. Le pays de Ferrari fait donc alliance avec celui de Volkswagen. En Allemagne, le ministre fédéral des Finances, Christian Lindner, bataille également pour protéger le moteur thermique.

Laurent Guimier dirigera CMA CGM Médias • Est-ce l’air iodé du grand large qui ouvre ainsi l’appétit ? La CMA CGM, géant du transport maritime mondial, veut plus que jamais peser dans l’univers des médias. Son patron, le franco-libanais Rodolphe Saadé, accumule les prises de participation. Propriétaire de La Provence, la CMA CGM est également actionnaire de M6 – à hauteur de 8 % du capital. La CMA CGM frappe aussi à la porte du média Brut, si prisé par les jeunes. Pour diriger la stratégie médias du groupe, c’est l’ancien patron de France Info, d’Europe 1 et de la rédaction de France Télévisions qui a été recruté. Laurent Guimier entre en scène avec toute latitude pour exprimer son talent de gestionnaire.

Adieu à Gérard Pélisson, cofondateur du groupe Accor • Gérard Pélisson, cofondateur du groupe Accor, vient de mourir à l’âge de 91 ans. Esprit atypique, vibrionnant, il avait donné au groupe hôtelier une renommée planétaire, aux côtés de son partenaire d’entreprise Paul Dubrule. Le groupe et ses équipes « lui rendront hommage sur un mur virtuel qui recueille les témoignages de sympathie venus du monde entier », indique le groupe endeuillé. Fondateur tout à la fois de Novotel, assez haut de gamme, ou du populaire Formule 1 ; Accor demeure plus que jamais au cœur de la vie des Français.