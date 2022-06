Temps de lecture estimé : 2 minutes

Retraites : en COR de l’attente • Le système de retraites est-il durable à moyen et long terme ? C’est à cette question que doit en principe répondre le Conseil d’Orientation des Retraites (COR), organisme indépendant, libéré de toute pression politique. Ce dernier, qui devait publier son rapport ces derniers jours, vient de repousser sine die ses annonces. Il fait trop flou pour décider. Et puis il y a les élections… Pour ne pas déranger le non-débat actuel, le COR, qui publie habituellement en avril, procrastine ! Excuse plus valable, celle-là, le COR dit également attendre les modalités exactes du projet de loi sur les retraites. Réforme phare d’Emmanuel Macron, elle semble évoluer au gré des jours, de 64 à 65 ans… Rien n’est décidé, pas même le calendrier. Urgent d’attendre ?

Slack, mieux que LinkedIn ? • Sic transit gloria mundi… LinkedIn, réseau social phare de la vie professionnelle, se voit damer le pion ces derniers temps par un petit nouveau, Slack. Aux États-Unis, cet outil de messagerie instantanée, agile et informel, s’installe comme le nouveau terrain de chasse des recruteurs. En effet, non seulement on peut y communiquer avec les membres de son entreprise, mais on peut aussi faire le saut de puce en allant voir ce qui se passe chez les autres. La méthode fonctionne via un principe de cooptation, un peu comme dans un club anglais. Il faut qu’un salarié de l’entreprise invite un élément extérieur à se joindre à la boucle. Moyen bien trouvé pour sécuriser les échanges.

Les inconnus du ministère • Le dernier baromètre Elabe pour Les Échos n’augure rien de bon pour l’équipe Borne. Le grand public ne parvient guère à mettre un nom sur leurs visages… Même quand ils sont au gouvernement depuis cinq ans ! Ainsi, Sébastien Lecornu, nouveau ministre des Armées, écume les postes depuis 2017 (développement durable, collectivités territoriales, Outre-mer)… 62 % des personnes interrogées concèdent n’avoir aucune opinion à son sujet… Ni chaud ni froid ! Les sœurs jumelles de l’écologie gouvernementale, Amélie de Montchalin et Agnès Pannier-Runacher, ne font pas mieux. Respectivement 62 et 64 % des Français·es haussent les épaules lorsque l’on épelle leurs noms. Mais mieux vaut sans doute l’indifférence que la négativité. Damien Abad, nouveau ministre des Solidarités, récemment mis en cause par deux femmes dans une affaire d’harcèlement sexuel, pointe, lui, à 7 % d’opinions positives.

En Turquie, le blast de l’inflation • 73,5 % d’inflation sur un an. L’évocation de ce simple chiffre fait frissonner. L’économie turque se retrouve en grand danger, puisque confrontée à la fois aux problèmes que nous connaissons (prix des hydrocarbures, tensions d’approvisionnement, perturbations sur les denrées alimentaires) et à une attaque de sa monnaie. La livre turque est en chute libre : elle perd 49,79 % sur un an. Face au péril, la banque centrale turque tente d’agir, mais elle est sous l’étroite surveillance du président Erdogan, qui s’est décidé à maintenir des taux directeurs plutôt bas (14 % aujourd’hui).

François de Closets contre les « boomers » • Il a 88 ans, ce qui le rend presque trop âgé pour correspondre exactement à la catégorie des « boomers ». Pourtant, il s’inclut dans cette génération que l’on dit dorée et que l’on accuse aujourd’hui d’avoir coulé le pays à force de vouloir « jouir sans entraves ». Dans La parenthèse boomer (Fayard), François de Closets dresse un constat aux allures de procès. « Regardez les années 70. La France était le dragon de l’Europe ! On avait des entreprises, des industries, des services publics, un système social, une éducation performante… Et regardez où on est maintenant ! Pourtant, il n’y a pas eu de guerre… Nous n’avons pas voulu profiter de cette période pour consolider nos acquis et rendre à la génération suivante un monde meilleur ».