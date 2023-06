Temps de lecture estimé : 2 minutes

Bercy l’avait annoncé • Dorénavant, il faudra cocher une case et indiquer le détail des biens immobiliers des contribuables, avec une estimation de leur valeur, imposable si le cumul éventuel dépasse la barre des 1 300 000 euros. Un rattrapage facilité grâce aux sites qui estiment la valeur d’un logement. Ainsi, il y aura environ 1 500 nouveaux inspecteurs ou contrôleurs des impôts qui viendront prêter main forte à Bercy. À leurs dispositions, le fichier individuel en ligne de chaque contribuable, où l’on peut y lire les détails de l’impôt sur le revenu et le détail des taxes foncières. D’après les estimations d’Efistat Consultants, le nombre de personnes soumises à l’IFI pourrait doubler par rapport au nombre actuel d’imposés et taxés à l’IFI, avec le délai d’un an de retard entre déclaration et taxation.

Un acte désespéré ? • Hier a eu lieu une énième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Cela fait-il encore sens aujourd’hui ? La nouvelle secrétaire de la CGT ne semble pas vouloir lâcher l’affaire. « Le niveau de mobilisation va aujourd’hui encore être extrêmement élevé. Depuis le début de la mobilisation, on a fait mentir tous les pronostics du gouvernement. La mobilisation est toujours là. Nous allons continuer à nous battre », a déclaré Sophie Binet, hier sur RMC.

Volte-face • L’ancien vice-président républicain sous Donald Trump, Mike Pence a déposé cette semaine sa candidature auprès des autorités électorales américaines. Néanmoins, ses chances de succès semblent compromises. En outre de nombreux militants fidèles à Donald Trump continuent de considérer l’ancien vice-président comme un « traître ». Il plafonne ainsi autour de 3,8 % des intentions de vote, loin derrière l’ancien président à 53,2 %, selon la moyenne des dernières estimations effectuée par le site RealClearPolitics.

Fluidifier l’autorité judiciaire • Le Sénat a commencé à plancher hier sur un projet de loi, pour une justice « plus rapide », porté par le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti. L’article 1er du projet de loi ambitionne ainsi de faire passer le budget du ministère de la Justice de 9,6 milliards d’euros en 2023, à près de 11 milliards d’ici à quatre ans. Il entérine également l’embauche de 10 000 personnes, dont 1 500 magistrats. « La justice, c’est d’abord des moyens, eu égard au constat de délabrement qui a été dressé par le comité des États généraux », a déclaré le ministre lors de son audition au Sénat.

Quel rapport au travail pour les 18-35 ans ? • D’après les estimations de VVF Ingénierie, cabinet de conseil, les actifs de 18-35 ans sont plus nombreux que la moyenne à accepter d’augmenter leurs heures de travail hebdomadaires contre des jours de vacances supplémentaires. Ils sont très enthousiastes à l’idée d’une semaine de 4 jours pour bénéficier d’un long week-end. Les 18-35 ans, demandeurs de vacances et prêts à tester des semaines plus courtes ont pourtant du mal à déconnecter en vacances. Le « workation » consiste à télétravailler tout en accompagnant sa famille ou des proches, qui eux, sont en vacances. Seulement un tiers des 18-35 ans, se dit prêt à tester le concept.