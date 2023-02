Temps de lecture estimé : 2 minutes

Turquie, l’horreur d’un séisme • 7,8 sur l’échelle de Richter. Voilà la magnitude, terrible et implacable, qui a frappé la Turquie et la Syrie. C’était au cœur de la nuit de dimanche à lundi, à 4 h 17, heure locale (1 h 17 GMT). Les secousses ont été ressenties jusqu’au Liban ou à Chypre. Ce séisme est le plus important survenu dans la région depuis 1999. Il avait alors provoqué la mort de 17 000 individus, dont un millier au cœur d’Istanbul. Pour l’heure, impossible de dresser le bilan définitif, mais des centaines de victimes sont déjà à déplorer. « Toutes nos équipes sont en alerte. Nous avons émis une alarme de niveau quatre. C’est un appel y compris à l’aide internationale », a indiqué le ministre turc de l’Intérieur Süleyman Soylu sur la chaîne Haberturk. La France va y répondre favorablement.

Bruno Le Maire à Washington • Une visite franco-allemande en terre américaine. Accompagné de son homologue allemand, l’écologiste Robert Habeck, ministre de l’Économie et du Climat ; Bruno Le Maire atterrit au cœur de la capitale fédérale américaine. Objectif pour les deux hommes : monnayer de la super-puissance des concessions au sujet de l’IRA (Inflation Reduction Act). Ce texte est le véritable cauchemar des industriels européens. Il fait craindre une distorsion de concurrence. Le crédit d’impôts pour les véhicules électriques suscite particulièrement la crainte. Il ne concerne pour l’heure que les États-Unis ainsi que leurs voisins (et sous-traitants) du Canada et du Mexique. Résultat : les entreprises européennes se retrouveraient de facto exclues du marché américain car trop peu compétitives… Sauf si Bruno Le Maire et Habeck parviennent à un accord. Mais rien n’est moins sûr.

Grèves : votre quotidien fortement perturbé • Les Français sont désormais rodés. Depuis toujours, et plus encore depuis 2017, la grève s’installe dans notre quotidien. Pour cette troisième journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites, de nombreux services publics ne fonctionneront qu’à mi-temps. Ainsi à la SNCF, on ne prévoit qu’un TGV sur 2 et seulement 3 TER sur 10. Un léger mieux tout de même en comparaison avec mardi dernier. La RATP prévoit de son côté un trafic « fortement perturbé ». La régie présidée par Jean Castex incite chacun « au télétravail ». Bonne nouvelle toutefois : l’Hôtel-de-Ville de Paris, cadenassé la semaine dernière sur décision d’Anne Hidalgo, devrait ouvrir ses portes. Pas sûr que cela change le quotidien de beaucoup de Français…

Liz Truss s’estime victime de « l’establishment économique de gauche » • La Première ministre papillon, qui détient le triste record du plus bref mandat de l’histoire moderne du Royaume-Uni, est de retour dans l’arène politique. Liz Truss brise le silence et revient sur ses 44 jours à Downing Street, dans un article pour le Daily Telegraph. Celle qui est toujours députée déclare : « Je ne prétends pas être irréprochable dans ce qui s’est passé, mais fondamentalement, je n’ai pas eu une chance réaliste d’adopter ma politique en raison d’un très puissant système économique orthodoxe, doublé d’un manque de soutien politique ». La libérale casse-cou estime même avoir été éjectée hors du pouvoir par « l’establishment économique de gauche ». Ce retour médiatique, combiné à celui de Boris Johnson, constitue une très mauvaise nouvelle pour Rishi Sunak.

LR : Aurélien Pradié joue cavalier seul • Il tente sa chance. Tant pis si pour cela sa voix se retrouve isolée ; au sein même de son propre groupe. Aurélien Pradié, député du Lot et numéro deux des Républicains, veut contraindre Matignon à céder. Ce partisan d’une droite sociale, élu d’une circonscription qui a le cœur à gauche, œuvre pour obtenir de « La Première » une concession d’ampleur… Mais son but est clair. Que chaque personne qui a cotisé au moins un trimestre avant 21 ans puisse faire valoir ses droits à la retraite au bout de 43 annuités. Borne lui a répondu sèchement dans le JDD : « Cet amendement coûte 10 milliards d’euros. » Un bras de fer s’engage.