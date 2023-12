Temps de lecture estimé : 2 minutes

JO : 10 000 hôtels seront contrôlés sur les prix pratiqués • Olivia Grégoire veillera. Alors que les Jeux olympiques et paralympiques 2024 approchent, nombre d’hôtels et restaurants seraient bien tentés de faire flamber leurs tarifs sur la période de compétition. Alors pour prévenir, la ministre déléguée au Tourisme Olivia Grégoire a déclaré ce mercredi sur Sud Radio que 10 000 hôtels seront contrôlés par la Répression des fraudes d’ici à 2024. Une solution préférable à celle de l’encadrement des prix : « Ni à Londres, Rio, ou même Pékin, il n’y a eu d’encadrement ou de régulation des prix dans le cadre des Jeux olympiques. On n’est pas dans une économie administrée. J’ai un levier efficace, c’est d’augmenter considérablement les contrôles », a expliqué Olivia Grégoire. Bref, gare aux abus.

Les Français travaillent moins que les autres Européens • Une spécificité française. La durée effective annuelle moyenne d’un salarié à temps complet se situe à 1 668 heures en France contre 1 792 heures en moyenne en Europe, à en croire les enseignements d’une étude de l’institut Rexecode. Soit 65 heures de moins qu’en Espagne, 122 heures de moins qu’en Allemagne, ou encore 162 heures de moins qu’en Italie. Selon l’étude, qui s’appuie sur l’enquête sur les Forces de travail d’Eurostat, seuls les Finlandais octroient plus de temps à leurs loisirs. « La durée effective de travail des salariés à temps complet en France est inférieure à la moyenne européenne et à celle de ses principaux voisins depuis le début des années 2000. L’écart est assez stable depuis 2005, sauf l’écart avec l’Allemagne, où la durée annuelle du travail effectif a diminué entre 2006 et 2019 tout en restant largement supérieure à la durée en France », écrit Olivier Redoules, directeur des études de Rexecode. Le « droit à la paresse » a-t-il gagné la France ?

Île-de-France Mobilités s’inquiète… • … Et les Français, notamment les Parisiens aussi. Cela sonne comme un rappel à l’ordre pour la RATP et la SNCF. Île-de-France Mobilités (IDFM) réclame à la RATP « de remonter la pente et de réussir à faire rouler l’ensemble des trains commandés », après la dégradation de la ponctualité sur certaines lignes au cours du mois d’octobre. Parmi les lignes de métro les plus en difficultés, IDFM pointe les lignes 3, 6, 7, 8 et 13 – lesquelles affichent « une ponctualité à l’heure de pointe inférieure à 85 % ». Côté SNCF, trois lignes sont particulièrement problématiques : B, D et C. Les meilleures élèves, du moins celles qui ont des résultats satisfaisants (supérieurs ou égaux aux objectifs) sont les lignes 5, 11 et les deux lignes automatiques 1 et 14.

Moody’s recadre la Chine • Alerte rouge au pays de « Tonton Xi ». Moody’s a revu en baisse la perspective de la note de crédit de la Chine, la portant de stable à négative. En cause, le risque grandissant d’une croissance économique plutôt faible. L’agence de notation financière dénonce plus précisément la hausse de la dette des collectivités locales, laquelle devrait « contraindre les autorités à soutenir financièrement les gouvernements locaux et les entreprises d’État endettées » et aggraver la crise du secteur immobilier. Du côté du ministère des Finances chinois, on tente de rassurer, en soutenant l’idée que l’économie va de nouveau progresser et que les risques liés à l’immobilier et à la dette locale sont contrôlables.

crédits : shutterstock