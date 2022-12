Temps de lecture estimé : 2 minutes

L’UE interdit les produits issus de la déforestation • Le Parlement européen a trouvé un accord pour lutter contre la déforestation importée. Le café, le cacao, l’huile de palme, le bois, la viande, le caoutchouc, etc. Tous seront interdits sur le sol européen s’ils proviennent d’une industrie qui se rend coupable de déforestation. Les entreprises devront à présent montrer patte blanche et prouver la traçabilité de leurs importations, photos satellitaires à l’appui.

Le grand exode vers les États-Unis • Décidément l’IRA (Inflation Reduction Act) est une mesure qui bouge les lignes. Taxée d’ultra-protectionniste, l’enveloppe de 370 milliards de dollars destinée à la transition écologique attire les curieux jusqu’en Europe. Les grands constructeurs, notamment automobiles, ont entamé une migration vers le pays de l’Oncle Sam. Ils pourront y installer leur production et ainsi profiter des subventions offertes aux produits « made in America ». Ils paieront leur factures énergétiques 3 à 4 fois moins cher également. Vous l’aurez donc compris, l’Union européenne voit d’un mauvais œil cette tendance et peste dans son coin en attendant de trouver une solution.

La Sicile veut se relier au Continent • Le pont suspendu sur le détroit de Messine pourrait enfin voir le jour. Un projet fantasmé depuis l’Antiquité qui relierait la Sicile aux côtes italiennes. S’il a été évoqué pour la première fois sérieusement en 1866 (oui, oui, Umberto Giordano n’était même pas encore né), il n’a jamais fait l’objet de recherches plus poussées. Le Conseil des ministres des transports européens a enfin donné son feu vert pour étude de faisabilité. Le pont assurerait des transactions permanentes entre la péninsule et l’Île. Une bonne nouvelle pour les Siciliens.

Beaune rassure sur le Navigo • « Il y aura un soutien d’État », assure le ministre délégué chargé des Transports avant d’ajouter : « Je souhaite qu’il n’y ait pas de hausse significative, parce que je pense que ce ne serait pas soutenable dans la période d’inflation que l’on vit. » Pour rappel, le prix du passe Navigo – si utile aux 12 millions de Franciliens – pourrait augmenter de 20 % en 2023. La faute à un trou de 450 millions d’euros dans les caisses d’Île-de-France Mobilités. Le prix de l’abonnement mensuel pourrait alors passer de 75 à 90 euros. Le prix du ticket, lui, devrait grimper jusqu’à 2,30 euros. L’effort de trop pour des Français déjà submergés.

elleboss.fr, la plate-forme pour les talents féminins indépendants • L’ambition de cette application b to b unique en son genre est d’accompagner les femmes qui souhaitent travailler en freelance. Le site recense toutes sortes de missions. Il agit aussi comme un outil pour créer des devis simplement. Voilà un vrai accompagnement pour aider les femmes à entreprendre !