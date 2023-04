Temps de lecture estimé : 2 minutes

L’Argentine à la barre des accusés • La deuxième plus importante économie d’Amérique du Sud a de sérieux ennuis judiciaires. Dans l’affaire l’opposant à des investisseurs londoniens, l’Argentine a perdu ce mercredi 5 avril. Le pays a été reconnu coupable d’avoir modifié sa méthode de calcul du PIB pour manipuler les fonds d’investissements. Le Tribunal a donc condamné le gouvernement à payer 1,3 milliard d’euros avec intérêts aux plaignants. L’Argentine attend maintenant le verdict d’un autre procès contre des actionnaires new-yorkais. Encore une fois, la sanction pourrait se révéler salée. Entre 7 et 20 milliards de dollars, selon le journal local La Nacion. Deux coups durs qui interviennent dans un contexte compliqué pour l’Argentine. En 2022, l’inflation a dépassé les… 100 % sur un an !

La BCE hésite à relever ses taux en mai • C’est une habitude depuis 1 an. La BCE et l’ensemble des banques centrales mondiales relèvent leurs taux directeurs pour faire face à l’inflation. Pourtant l’épisode de stress bancaire encore tout frais vient compromettre ce plan d’action. La prochaine réunion de décisionnaires qui se tiendra en mai devra donc prendre en compte ce nouveau facteur. Selon toute vraisemblance, ils ne relèveront les taux directeurs que si l’économie mondiale se remet intégralement des séismes qu’elle vient de connaître.

Les grévistes continuent ! • Nouvelle journée de manifestation, jeudi 6 avril, contre la réforme des retraites. Elle fait suite à l’échec des négociations entre Élisabeth Borne et les syndicats travailleurs. Entre lycées, aéroports et périphériques, les manifestants ont pris le parti de bloquer la population pour obtenir gain de cause. En ce qui concerne les professeurs, 8 % d’entre eux se sont mis à l’arrêt selon le ministère de l’Éducation nationale.

Airbus assoit sa domination en Chine • Le constructeur d’avions européen vient d’annoncer l’installation d’une nouvelle ligne d’assemblage en Chine, à Tianjin précisément. Ce projet intervient dans le but de répondre à une demande grandissante au pays de Xi Jinping. « À mesure que le marché chinois continue de croître, il est tout à fait logique pour nous de produire sur place pour les compagnies aériennes chinoises, et probablement d’autres clients dans la région », estime Guillaume Faury, directeur exécutif d’Airbus. La capacité de construction d’A 320 devrait alors doubler.

Une eau contaminée au « chlorothalonil » • L’eau la « plus sûre du monde » – celle du robinet – était en fait contaminée. Dans un rapport publié ce jeudi 6 avril, l’Anses a retrouvé des résidus issus du chlorothalonil dans un prélèvement sur deux. Cette substance au nom barbare s’avère cancérogène et avait pourtant été interdite en France dès 2020. Le rapport pointe pourtant que « certains métabolites de pesticides peuvent rester présents dans l’environnement plusieurs années après l’interdiction de la substance active dont ils sont issus ». Résultat, l’Anses estime à un tiers l’eau du robinet contaminée.