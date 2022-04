Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le Canada s’en prend aux géants du Web ! • Le Canada s’attaque à de gros morceaux – comme Google ou Facebook. Mardi 5 avril, le gouvernement a déposé un projet de loi pour obliger les géants du Web à conclure des accords commerciaux avec les médias afin de les rémunérer pour la reprise de leurs contenus. Le projet est largement défendu par le ministre du Patrimoine canadien Pablo Rodriguez : « Grâce à cette loi, les géants du Web vont devoir rendre des comptes, contribuer à la mise en place d’un écosystème de nouvelles qui soit plus équitable, un écosystème qui soutient l’indépendance, la liberté de la presse. » L’objectif donc ? une plus juste rémunération des médias d’informations et des journalistes pour leur travail…

Les plates-formes de livraison à domicile, comme Deliveroo, se mobilisent contre le travail illégal • La croissance du marché de la livraison à domicile n’est plus à prouver. Et la pandémie a accéléré une tendance de fond. Pour rappel, les plates-formes comme Deliveroo ou UberEats ne souhaitent pas salarier leurs travailleur·ses, qui sont donc embauché·es en tant qu’indépendant·es. Problème, cette pratique donne lieu à des effets pervers : une partie des livreurs sous-louent de façon irrégulière le compte qui leur permet de travailler pour l’une de ces plates-formes, qui prélèvent au passage une commission. En bout de chaîne, ce sont souvent des sans-papiers qui livrent les plats pour un très faible salaire, ou des mineur·es. Alors les plates-formes en question, mais aussi Stuart et Frichti, ont signé une charte qui prévoit de renforcer et d’harmoniser les moyens mis en œuvre par ces plates-formes pour lutter contre la fraude. Bref, les bonnes pratiques doivent se diffuser. Mais, Deliveroo ou UberEats : aboutir au salariat des livreur·ses de ces plates-formes ne serait-il pas plus simple ?

Alstom séduit la Suède • L’opérateur suédois SJ a commandé au constructeur ferroviaire français Alstom 25 trains électriques à grande vitesse. Une transaction d’un montant de 650 millions d’euros. Et ce n’est pas tout. L’accord comporte également une option pour 15 trains supplémentaires, des Zefiro Express, qui seraient les plus rapides de la Suède. Selon Rob Whyte, directeur général d’Alstom : « C’est un accord historique qui va révolutionner la façon dont les passagers voyagent à travers le pays. Face aux préoccupations liées au changement climatique, le train à grande vitesse s’impose comme la principale solution alternative au transport aérien. »Le premier train devrait être livré en 2026.

McKinsey au cœur d’un scandale financier ? • Le parquet national financier (PNF) a ouvert, mercredi 6 avril, une enquête préliminaire pour blanchiment aggravé de fraude fiscale. Cette procédure est engagée à la suite de la publication par le Sénat d’un rapport traitant du recours par l’État à des cabinets de conseil privés. Ce rapport pointe plus particulièrement les activités du cabinet McKinsey qui n’aurait pas versé d’impôt sur les sociétés entre 2011 et 2020.